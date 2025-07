Tarquinia Capitale dell cultura? Allumiere presente • Terzo Binario News

L’Assessore alla Programmazione, Simone Ceccarelli: “Una sfida irrinunciabile in cui dobbiamo e vogliamo credere”

L’altra mattina a Civitavecchia si è svolta la prima riunione operativa territoriale per la candidatura a Capitale della Cultura di Tarquinia, come capofila di un intero territorio. È una sfida stimolante, che sto seguendo personalmente per il comune di Allumiere, come assessore alla Programmazione, ed è una sfida importante per tante ragioni, non ultima quella identitaria. La DMO EtrusKey, che tiene le redini del progetto, ha già compiuto, infatti, un piccolo miracolo, quello di far lavorare collettivamente un territorio vasto ed eterogeneo, forse troppo esteso per la popolazione che contiene. Questo aspetto, se da un lato ci dà una ridotta forza numerica, dall’altro ci permette di poter sviluppare un modello non spregiudicato, non più produttivista, ma molto più sostenibile, equilbrato e non invasivo. Questo treno possiamo prenderlo insieme ai compagni di viaggio del nostro territorio, l’Etruria Meridionale. A breve faremo un incontro anche su Allumiere e Tolfa per illustrare ai nostri vettori economici e sociali le opportunità che il progetto propone, dopodiché bisognerà lavorare con tenacia per raggiungere l’obiettivo finale: Tarquinia Capitale della Cultura 2028.

Questo traguardo, in caso di vittoria, rappresenterebbe un volano di sviluppo formidabile per la nostra comunità, un’occasione da non perdere, ma anche se non si dovesse raggiungere l’obiettivo finale, sarà comunque importante aver tessuto le maglie di una rete di collaborazione territoriale inedita. Siamo di fronte ad un’occasione sulla quale questa amministrazione scommette tanto e alla quale sto personalmente dedicando tutte le mie energie. La candidatura è forte e il tragiardo è raggiungibile. Con la forza di tutti, sono convinto che potremo farcela.