A Cerveteri l’Etruria Eco Festival con Afterhours, Maurizio Battista, Orchestraccia e Almamegretta • Terzo Binario News

Il Festival torna al Parco della Legnara da giovedì 14 a domenica 17 agosto. Concerto degli Afterhours ad ingresso gratuito: solamente due date in tutta Italia sono ad accesso libero. Apre l’Orchestraccia, chiudono gli Almamegretta

“Da 19anni è uno dei simboli dell’Estate di Cerveteri. Torna l’Etruria Eco Festival: da giovedì 14 a domenica 17 agosto al Parco della Legnara quattro serate straordinarie, tra musica e comicità. Un cartellone straordinario: apre l’Orchestraccia, poi il rock alternative degli Afterhours nella serata di Ferragosto, capitanati da Manuel Agnelli, Maurizio Battista, mattatore della comicità romana con uno show nuovo di zecca e con tanti ospiti e infine, gli Almamegretta. Vi aspettiamo tutti ad Etruria Eco Festival per un’estate davvero straordinaria!”. Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“In queste settimane abbiamo mantenuto il più stretto riserbo sui nomi di Etruria Eco Festival, una manifestazione storica di Cerveteri, sempre molto attesa e che quest’anno torna con la sua 19esima edizione – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – un Festival questo al quale da sempre siamo estremamente legati e che siamo onorati possa annoverare nel programma degli artisti di fama nazionale come gli Afterhours, che con il tour ‘Ballate per piccole Iene’ ha venduto oltre 100mila biglietti in tutta Italia, Maurizio Battista, da oltre 30anni un mattatore dei palcoscenici italiani, l’Orchestraccia e gli Almamegretta.”.

“Tra l’altro – continua l’Assessore Francesca Cennerilli – mi fa piacere sottolineare come il concerto degli Afterhours sarà ad ingresso gratuito. In tutto il loro tour, solamente due date sono state ad ingresso libero e una di queste è proprio Cerveteri: un regalo estivo che come Amministrazione abbiamo fortemente voluto fare per il Ferragosto della nostra città e per il pubblico di una manifestazione come Etruria Eco Festival che porta con se una storia ricca di grandi artisti. Ci vediamo al Parco della Legnara: sarà una grande festa di musica e spettacolo!”.

Ad aprire la 19esima edizione dell’Etruria Eco Festival, nella serata di giovedì 14 agosto, sarà la romanità dell’Orchestraccia. In apertura, un’altra celebre band romana, “Il Muro del Canto”.

Ad accendere la serata di ferragosto invece sarà uno dei gruppi rock alternative italiani più amati, celebri e ricchi di storia nel panorama musicale italiano: gli Afterhours, che ad Etruria Eco Festival saranno in concerto con una delle pochissime tappe ad ingresso gratuito di tutto il loro tour che in tutta Italia li ha visti vendere più di 100mila biglietti.

Sabato 16 agosto sarà invece il turno di un “amico” di Etruria Eco Festival: Maurizio Battista, con “Una serata indimenticabile”. Un grande show di risate, divertimento, genuinità e tanti ospiti. Simbolo della comicità romana, protagonista di tour di successo e di altrettante trasmissioni televisive, con la consueta irriverenza Battista racconterà momenti di quotidianità e abitudini di vita degli italiani arricchendoli con aneddoti personali. Sul palco, oltre a lui, saliranno Demo Morselli e Marcello Cirillo insieme alla loro Big Band, Manuela Villa e l’imitatore Antonio Mezzancella.

Lo spettacolo di Maurizio Battista prevede il pagamento di un biglietto di ingresso. Costi e modalità di acquisto sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.

Chiudono il programma di Etruria Eco Festival, domenica 17 agosto, gli Almamegretta, gruppo nato a Napoli, dalla carriera trentennale, tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco che spazierà in un ricco repertorio che va dal trip hop, reggae, rap e brani napoletani. Opening affidato ai Wogiagia.

Gli spettacoli di Etruria Eco Festival, eccezion fatta per quello di Maurizio Battista, sono tutti ad ingresso gratuito.