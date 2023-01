Tanti bimbi per il torneo Primi Calci dell'Academy Ladispoli • Terzo Binario News

Si concludono le festività anche all’Academy Ladispoli, periodo dedicato generalmente ai più piccoli di casa.

Lo stadio Angelo Sale è stato teatro infatti di un lungo periodo di incontri dedicati proprio ai calciatori più giovani della società.

La SSD Academy Ladispoli ha organizzato ed ospitato per la prima volta numerose partite per i nati negli anni 2014-2015 Categoria Primi Calci.

Le partite si sono svolte nell’arco di tre giornate, il 27 e 28 dicembre per la prima fase e nell’arco dell’intera giornata del 7 gennaio, per la fase finale.

Hanno partecipato ben 16 gruppi provenienti, oltre che ovviamente dell’Academy Ladispoli, dal Bracciano, Anguillara, RIM Cerveteri, DLFootball, Fregene e Ladislao C5.

Dopo aver gareggiate per oltre 50 partite tutti i bambini si sono trovati in un momento di festeggiamento con pizza e dolci natalizi.

La formula ha permesso la partecipazione di moltissime persone, tra genitori, nonni, parenti e amici che hanno tifato senza risparmiarsi, ma sempre nella massima correttezza, i loro piccoli campioni.

Al termine delle gare sono stati premiati tutti i gruppi, un gesto che è voluto essere solamente un piccolo riconoscimento per tutto l’impegno profuso da parte di questi giovani atleti.

Le premiazioni sono state presiedute dalla presidentessa Onoraria dell’Academy Ladispoli, Sabrina Fioravanti, che ha sempre creduto e voluto questi momenti di aggregazione, aggiungendo: “Sono molto contenta di aver avuto così tanti ospiti presso la nostra struttura sportiva. Ci tenevo moltissimo, i bambini sono il mio punto debole ed è giusto fargli vivere momenti di divertimento come questi. Ci sono pervenuti numerosi attestati di stima e messaggi di ringraziamento da parte di tutte le società partecipanti. Questo ci spinge a porre le basi per organizzare nuove e sempre più importanti iniziative. Non posso che ringraziare tutti i mister e dirigenti dell’Academy Ladispoli che con grande professionalità e dedizione si sono operati per il corretto svolgimento dell’iniziativa, senza dimenticare i genitori che sempre ci sostengono”.