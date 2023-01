Associazione culturale Donna di Ladispoli: "Amianto nelle tubature di Cerveteri" • Terzo Binario News

“L’amianto nell’acqua potabile provoca fibrosi e cancro, cioè amianto danni alla salute.

Le fibre, come è ben saputo, possono contaminare l’acqua potabile perché le tubature degli acquedotti probabilmente, sono state realizzate in eternit.

Le tubature eternit in caso di terremoto, di manutenzione, e con il passare del tempo, rilasciano fibre, che contaminano l’acqua. Infatti l’acqua potabile giunge nelle case degli italiani attraverso le tubature degli acquedotti, che sono ancora in gran parte in eternit, probabilmente non ancora sostituite dagli addetti ai lavori.

L’acqua potabile è utilizzata per fini antropico, può evaporare e le fibre maggior ragione essere inalate. Ma anche se ingerite sono comunque cancerogene. Gli acquedotti in cemento amianto, detto eternit causano ingestione ed inalazione di fibre e danno alla salute umana. Infatti l’amianto fa male.

Le fibre di amianto provocano, prima di tutto, un fenomeno infiammatorio. Successivamente displasico, e poi la cancerogenesi da amianto“.

Pertanto, la Presidente dell’Associazione Culturale “DONNA” Maria Teresa Corrao unitamente alla Delegata alla Famiglia della medesima Associazione Culturale “DONNA” Sig. Bruna Di Berardino sensibilizzano gli addetti ai lavori per l’eventuale e probabile sostituzione delle suddette tubature/ bonifica per la salvaguardia della salute di tutti i cittadini, in considerazione che probabilmente sono trascorsi molti anni dall’installazione delle suddette tubature”.

La Presidente dell’Associazione Culturale “DONNA” Maria Teresa Corrao.