Il Tolfa esce indenne dalla tana dell'Ottavia: 1-1 • Terzo Binario News

Il Tolfa esce indenne dal campo dell’Ottavia (1-1) nella sfida più interessante della tredicesima e terzultima di andata del girone A di Promozione.

Infatti davanti si sono trovate la seconda e la terza (ora quarta) in classifica che hanno dato vita a un confronto interessante dal quale, anche se sembra strano, escono meglio i collinari.

Infatti non aver perso all’Ivo Di Marco è motivo di soddisfazione, perché finalmente dimostra un salto di qualità compiuto dagli uomini di Daniele Fracassa sul piano della personalità strappando punti a una diretta concorrente alla salita in Eccellenza.

Di Pasquini al 28’ del primo tempo la rete tolfetana, arrivata con una zampata sotto misura dell’under biancorosso che ha approfittato dell’indecisione della difesa romana dopo una sforbiciata tentata – ma non riuscita – da Gaudenzi. Scerrati al 43’ ha pareggiato con una bomba da fuori area meravigliosa. Alla fine il pari è stato giusto, visto che entrambe le formazioni hanno colpito dei legni e i portieri sono stati reattivi al cospetto degli attaccanti.

Non a caso, il tecnico tolfetano ha apprezzato l’esito finale: «La scelta iniziale di Pappalardo e Pasquini è servita rispettivamente per consolidare la difesa con l’uno e avere fantasia in attacco cn l’altro e in questo senso il piano è riuscito. In generale i primi undici hanno fatto il loro in questa gara e l’unico rimpianto è arrivato quando Scerrati, con un gol eccezionale, ci ha castigati nel nostro miglior momento quando potevamo raddoppiare. È stata una fase di destabilizzazione superata di slancio. Siamo stati maturi rispetto alle altre volte: quando abbiamo capito che non avremmo fatto bottino pieno, abbiamo pensato a contenere. Buoni gli ingressi in corsa di Pastorelli, Mecucci e Taflaj» conclude l’allenatore.

Domenica allo Scoponi arriva il Canale Monterano di Riccardo Sperduti.