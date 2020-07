SuperEnalotto: a Mentana vinti oltre 21mila euro - Terzo Binario News

Giovedì fortunato con il SuperEnalotto in provincia di Roma, precisamente a Mentana, dove è andata una delle vincite più alte dell’ultimo concorso. L’estrazione del 16 luglio ha regalato un premio di 21.682,66 euro, come riporta Agipronews, grazie alla schedina convalidata nella tabaccheria Petralia in via Moscatelli 116.

Il Jackpot, intanto, continua a salire e domani verranno messi in palio 15,1 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato una settimana fa, il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.