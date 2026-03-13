Stadio della Roma, c'è il sì del Campidoglio • Terzo Binario News

L’’Assemblea Capitolina ha approvato in via definitiva il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo stadio della As Roma.

Dopo due settimane dal passaggio in giunta, oggi l’Aula Giulio Cesare ha infatti approvato la delibera per la presa d’atto della verifica di ottemperanza alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni stabilite a maggio 2023 confermando il pubblico interesse del progetto che sarà realizzato nel quadrante di Pietralata.

“Oggi è una giornata storica per Roma e per i romani.

L’approvazione arriva al termine di un lavoro molto intenso svolto dall’Amministrazione, dagli uffici e dall’Assemblea, che in questi anni hanno seguito con attenzione ogni passaggio, consentendoci di arrivare a questo momento con un progetto solido e pienamente orientato all’interesse della città.

Il nuovo stadio sarà infatti un impianto moderno e pensato come luogo aperto e vissuto durante tutto l’anno e si inserisce in un quadro di interventi composito, che riconosce una rinnovata centralità a Pietralata, che beneficerà anche di altri importanti interventi. La qualità dello spazio pubblico che questo progetto, interamente privato, porterà al quadrante è straordinaria: 11,6 ettari di verde pubblico, una superficie più ampia di molti altri parchi urbani della città, 3,5 ettari dedicati a piazze e percorsi pedonali, quindi circa 15 ettari in totale di spazi pubblici scoperti che saranno restituiti alla città. Il progetto è stato approvato in Aula con una larga maggioranza, che ha riconosciuto la solidità dell’iter seguito e l’importanza di questo intervento per il futuro della città. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per portare avanti i grandi progetti di rigenerazione e trasformazione urbana che stanno cambiando Roma, migliorando la qualità dello spazio pubblico e rendendo la città sempre più moderna e attrattiva”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Il voto di oggi, per il quale ringrazio tutta l’Assemblea Capitolina, è una bella notizia per i tifosi e per tutta la città, che può tornare a credere con fiducia nello sviluppo e negli investimenti. Il nuovo stadio della AS Roma sarà sicuramente un impianto sportivo moderno e dedicato agli appassionati, ma anche un vero e proprio nuovo polo urbano che arricchirà Roma e contribuirà alla complessiva rigenerazione di Pietralata – dichiara l’Assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia – Come Assessorato all’Urbanistica, insieme a tutta l’Amministrazione capitolina, abbiamo sempre creduto nel progetto: i nostri uffici hanno lavorato dal primo giorno per analizzare e verificare le decine di migliaia di pagine e le centinaia di elaborati, a dimostrazione di serietà e amore per la città. Parliamo di un investimento di 1,3 miliardi, che porterà occupazione, sviluppo e una complessiva e una nuova vocazione al quadrante, legata allo sport e alla ricerca scientifica. Anche in questo caso, Roma Capitale ha dimostrato con i fatti la volontà e la capacità di lavorare per lo sviluppo e il futuro della città. Ricordo che quando abbiamo ricevuto i dossier, sia la proposta preliminare e sia il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in pochi credevano che saremmo arrivati fin qui. Noi non abbiamo perso tempo e abbiamo agito con determinazione, sia nella prima fase e sia in questa, superando positivamente tra l’altro anche i vari ricorsi fatti contro il progetto, a riprova della validità e correttezza del nostro operato. Il nostro auspicio è che adesso possa, al più presto, avviarsi l’iter finale del percorso con l’approvazione in conferenza di servizi” conclude l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.

Lo stadio avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva da 23.000 posti tra le più grandi d’Europa. Il complesso ospiterà funzioni aperte alla città: un museo di 1.600 mq, un fan store di 1.800 mq, 30 punti vendita, 245 mq per il bar del parco e 21.000 mq destinati ad hospitality e attività congressuali (Mice). L’architettura richiama la tradizione dell’antica Roma e integra i segni distintivi del Club: la scritta “Roma 1927” sulla facciata sud e l’emblema della As Roma sulla facciata nord. L’investimento complessivo da parte della As Roma ammonta a 1.047,79 milioni di euro, di cui 696,37 milioni destinati alla realizzazione dello stadio e la restante quota alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione.

Il Pfte interessa un’area complessiva di 27 ettari. Di questi, 11,6 ettari sono destinati a verde pubblico e 3,5 ettari a piazze e percorsi pedonali, per un totale di circa 15 ettari di spazi pubblici scoperti. L’intervento configura un nuovo polo urbano e un’infrastruttura multifunzionale, progettata per essere fruibile durante tutto l’anno, anche al di fuori degli eventi sportivi.

Il progetto prevede infatti la realizzazione di due aree grandi verdi integrate nel sistema urbano: il parco dello stadio e il parco centrale. Il parco dello stadio comprende l’impianto per 6,7 ettari, circa 50.000 mq di aree verdi e spazi di connessione, oltre al podio con piazze e percorsi pedonali. Il parco centrale, esteso per 6,9 ettari, sarà uno spazio pubblico quotidiano e multifunzionale, con aree per attività ricreative, sport all’aperto, sosta e percorsi ciclopedonali. È prevista inoltre la pedonalizzazione dell’ex via Sublata, la realizzazione di nuove piazze, aree gioco accessibili, spazi fitness e servizi di ristoro.

Sul fronte della mobilità e della sosta sono previsti 91.426 mq di parcheggi pubblici e privati a uso pubblico, tra strutture interrate (fruibili anche nei giorni senza eventi), parcheggi a raso e multipiano, oltre a tre velostazioni. Sono previsti 2.606 posti auto nel comparto stadio e nel Piano particolareggiato e 5.712 posti moto. A questi si aggiungono 2.577 posti auto nei parcheggi di scambio lungo la linea B (Santa Maria del Soccorso, Ponte Mammolo, Rebibbia), di cui 1.901 utilizzabili nei giorni di gara, e 1.660 posti lungo la linea FL2 (La Rustica UIR, La Rustica Città, Serenissima), di cui 996 destinati al match day.

Il sistema ciclopedonale collegherà l’area alla rete esistente e alla stazione Tiburtina, garantendo continuità e sicurezza dei percorsi. Sono previste una pista ciclabile lungo l’asse nord–sud, tre velostazioni (Monti Tiburtini, comparto Istat, via Achille Tedeschi) e 3.582 posti bici, oltre a due passerelle ciclopedonali verso la stazione Tiburtina, uno scavalco del fascio ferroviario in direzione via Livorno e una passerella su via dei Monti di Pietralata.