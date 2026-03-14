Tolfa e Santa Marinella in trasferta • Terzo Binario News

Collinari a Pianoscarano per lo scontro diretto per il terzo posto, rossoblù ospiti del Tarquinia

Non c’è il tempo di godersi i successi di Promozione e di Coppa Italia che Tolfa e Santa Marinella devono rituffarsi in campionato per continuare la caccia al terzo posto che vale la posizione dei play-off. Le due compagini vanno a braccetto, al quarto posto in classifica, lontane quattro lunghezze dal Pianoscarano e proprio oggi alle 11 i collinari vanno a Viterbo per vedersela con la compagine allenata dall’ex tecnico Fabrizio Ercolani in uno scontro che potrebbe risultare decisivo. Trasferta anche per i rossoblù, impegnati al Bonelli contro il pericolante Tarquinia (ore 15).

Si gioca la decima giornata di ritorno del girone A, e per i tolfetani ci sarà un nemico in più ovvero lo stadio Bruni di Viterbo. Non solo per il pubblico di casa ma per il fondo in terra, un caso divenuto più unico che raro anche nel secondo campionato regionale. I viterbesi, con 45 punti, stanno disputando una stagione eccellente e oggi possono giocare per due risultati su tre. Anche pareggiare infatti permetterebbe di tenere a distanza le avversarie, con una giornata in meno da giocare e appena altre sette partite davanti. Per questo, guardandola dalla prospettiva della Pacifica, la partita rappresenta forse l’ultima occasione per rientrare in corsa sebbene e ci sia una semifinale di Coppa Italia di ritorno da giocare (ad Alatri, partendo da un vantaggio di 2-1). il momento del Tolfa è comunque positivo, perché oltre al successo infrasettimanale, anche in campionato è arrivato un minimo di continuità di risultati nonostante una serie di infortuni che stanno togliendo a mister Emiliano Cafarelli diversi giocatori importanti. A questo proposito, sottolinea l’allenatore: «Sarà una partita difficile contro una squadra forte e ben organizzata, che sta facendo un ottimo campionato. Il Pianoscarano è una formazione solida, soprattutto in casa, pertanto servirà una prestazione di grande attenzione e intensità. Dal nostro punto di vista, è vero che arriviamo da un buon periodo e per questo vogliamo continuare a fare punti. La squadra sta lavorando bene e i ragazzi stanno dimostrando grande impegno. Andremo a Viterbo per giocarci la partita, con rispetto per l’avversario ma anche con la consapevolezza delle nostre qualità». Anche oggi formazione rimaneggiata a causa degli infortuni, su tutti le incognite per Gaudenzi e Miguel Vittorini. «In questa fase della stagione ogni partita diventa fondamentale. Dovremo essere compatti, concreti e sfruttare le occasioni che riusciremo a creare» la conclusione di Cafarelli.

Sul fronte Santa Marinella, dopo il bel successo per 4-1 al Fronti ai danni di un quotato Campagnano, ecco la trasferta di Tarquinia nella quale c’è la necessità di vincere per proseguire la rincorsa. «Dopo la prestazione superlativa contro il Campagnano – dice mister Fracassa – bisogna dare continuità ai risultati ma questa volta non possiamo sbagliare. Dobbiamo invertire la rotta in trasferta e con l’undici etrusco c’è l’occasione di compiere un salto di qualità per rimanere attaccati al treno per gli spareggi-promozione. un ambiente caldo, perché comunque è una squadra che deve salvarsi ed ha bisogno di punti ormai ogni partita. Ci sarà da battagliare e troveremoun ambiente caldo». Ancora assente Cerroni e forse anche Gallitano per noie muscolari mentre rientrano dalla squalifica Del Mastro e Luchetti.