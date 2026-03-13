Nasce Viva Ladispoli, in nome del senso civico • Terzo Binario News

“Senso civico, un patrimonio da riscoprire e valorizzare. Con questo spirito e con moto spontaneo è nata Viva Ladispoli, ovvero un team di cittadini diversi per età, esperienze, competenze e sensibilità ma uniti dalla volontà di impegnarsi per migliorare la città e sdoganare tutto il potenziale di cui dispone.

Il senso civico, fondamentale per la convivenza, implica responsabilità, appartenenza alla comunità e la cura dell’interesse pubblico. Una risorsa collettiva che nasce dal basso da mettere in pratica per migliorare la qualità della vita in città rendendola più ordinata, sicura e funzionale. Una risorsa nata come percorso aperto, che potrà evolvere nel tempo mettendo al centro l’ascolto e la partecipazione con l’obiettivo della costruzione di un progetto firmato Viva Ladispoli, contenitore di soluzioni condivise, realistiche e attuabili per il bene comune e non per singoli gruppi o interessi particolari.

Quindi non slogan o ricette calate dall’alto ma impegno su problematiche oggettive e prioritarie alcune delle quali emerse nel corso di incontri informali tra cittadini come ad esempio decoro e degrado urbano, sicurezza, giovani, mobilità e traffico, turismo e sviluppo economico, sport, sociale. “In un tempo in cui le comunità sembrano smarrire l’orientamento, riscoprire e rafforzare il senso civico non è un’operazione nostalgica, ma una necessità urgente” e rigeneratrice.

Per Viva Ladispoli è giunto il momento di connettersi direttamente col territorio, di un punto di partenza ufficiale che oltre alla conoscenza del gruppo ricrei nei nostri concittadini interesse e voglia di partecipare. Entro la fine di marzo il calendario di Viva Ladispoli prevede un incontro pubblico nella cornice di Piazza della Vittoria. Sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione con tutti i dettagli e diramare gli inviti”.

VIVA LADISPOLI