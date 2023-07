Sport’n’Roll: il programma della quattro giorni di sport a Tarquinia tra tornei, eventi e dimostrazioni • Terzo Binario News

Una festa di chi ama e pratica lo sport con tante discipline coinvolte e Tarquinia Lido pronta a diventare una grande arena che ospiterà dal 3 al 6 agosto tornei ed eventi. Sport’n’Roll scalda i motori e presenta il programma della quattro giorni più adrenalinica dell’estate, organizzata dalla Pro loco e dal Comune, in collaborazione con varie associazioni sportive tarquiniesi.

“Con questa manifestazione vogliamo mettere in risalto la bellissima realtà dello sport locale, fatto di tante società che svolgono un ruolo sociale fondamentale, in modo particolare per i giovani – affermano i promotori di Sport’n’Roll -. Un vero e proprio festival che ha sempre visto nelle precedenti edizioni grande entusiasmo, partecipazione e che si contraddistingue per trasmettere i valori positivi dello sport, nelle sue molteplici discipline, come fattore di crescita e di arricchimento individuale e di miglioramento delle qualità della vita di una comunità”. Dal calcio alla boxe, dal tiro con all’arco alla danza, dalla ginnastica ritmica e artistica al parkour, dal ciclismo alla mountain bike, dal golf al fitness, dal basket al beachvolley, dal padel al teqball, il calendario di Sport’n’Roll promette di divertire e appassionare.

3 agosto

Dalle 21, la spiaggia libera davanti a viale del Tritoni ospiterà fino al 4 agosto il torneo di beach volley organizzato dall’asd Pallavolo Tarquinia. Le esibizioni di ginnastica ritmica e artistica, danza a parkour dell’Asd Arteritmica animeranno l’area pedonale di viale dei Tritoni, dalle 21,30. A via Quintiliana, al centro Mg Sporting Club, inizierà il torneo di uno degli sport più in voga del momento; il padel. Il tabellone si completerà il 6 agosto, con le finali. Forza, esercizi di mobilità e allenamenti ad alta intensità caratterizzano la disciplina del crossfit, di cui sarà data una dimostrazione a piazza delle Vele, dalle 21, da parte dell’Asd Veteran Box Tarquinia. Sempre a piazza delle Vele, sarà allestito un green da golf, con prove e dimostrazioni, dalle 21, a cura del Marina VelKa Golf Club. Piazza delle Vele, dalle 23,15, farà da teatro all’esibizione dei ballerini Mattia Purgatori e Michela Ventolini della Royal Talent Academy.

4 agosto

Lo stabilimento La Pineta, dal 4 al 6 agosto, dalle 21, farà da cornice a una delle discipline più antiche, il tiro con l’arco, con prove e dimostrazioni che vedranno protagonista la plurititolata campionessa Anastasia Anastasio dell’Asd Arco club Tarkna ’89. Per gli appassionati del pugilato, l’appuntamento è a piazza delle Vele, dalle 21,30, dove ci saranno gli istruttori dell’Asd Angelo Jacopucci Boxe. Per tre giorni, fino al 6 agosto, dalle 21, l’area pedonale di viale dei Tritoni vedrà le elettrizzanti sfide di basket 3×3 del Memorial Meneghetti.

5 agosto

Allo stabilimento Galeone, dalle 9, si svolgerà la “Summer team challenge” di pesistica che lascerà poi spazio, dalle 17, alla “Festa dei box” con Dj set di Luca Gee. Disciplina affascinante tanto in singolare quanto in doppio, il teqball, il calcio giocato su un tavolo da ping pong curvo, regalerà emozioni, dalle 21, sul lungomare di fronte all’area pedonale di viale dei Tritoni. La bicicletta su strada e la mountainbike saranno protagoniste a piazza delle Naiadi, dalle 21,30, con la Polisportiva Tarquinia sezione ciclismo e la MTB Etrusca Bike.

6 agosto

Non poteva mancare lo sport più popolare al mondo. A piazza delle Vele, dalle 21, gli allenatori del Tarquinia Calcio organizzeranno dimostrazioni e partitelle, tra tiri, dribbling, palleggi e passaggi filtranti. A concludere la serata, al termine Memorial “Meneghetti”, le premiazioni dei tornei che avranno animato Sport’n’Roll.