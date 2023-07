Elisabetta, una dolce cagnolina che aspetta finalmente un po' di amore • Terzo Binario News

LEI È ELISABETTA … E STRAZIA IL CUORE A VEDERLA COSÌ…BUONA E TIMIDA, CON LE SUE GAMBETTE STORTE, ASPETTA UN CENNO PER

AVVICINARSI. MAI INVADENTE, STA IN SILENZIO IN ATTESA DEL SUO TURNO.

PERCHÉ NESSUNO SI INNAMORA DI LEI?

POSSIBILE CHE NESSUNO VOGLIA CONDIVIDERE IL PROPRIO DIVANO CON QUESTA CREATURA?

RIPOSEREBBE FINALMENTE LE GAMBETTE CON CUI HA TANTO VAGATO ALLA RICERCA DI CIBO E DI UNA CAREZZA, LE STESSE GAMBETTE CHE LE HANNO PERMESSO DI CORRERE VIA QUANDO CANI PIÙ GROSSI HANNO TENTATO DI AGGREDIRLA.

POSSIBILE CHE NESSUNO ABBIA UN CUORE TANTO GRANDE DA CHIAMARE PER LEI?

2 anni circa , taglia medio-piccola.

Si trova a Brindisi e cerca ADOZIONE in tutta Italia.

Per info MARIA 388 7531189