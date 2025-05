Spettro autistico a Cerveteri, riaperto il bando • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Domande fino al 10 giugno”

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti rende noto che a partire da oggi, lunedì 26 maggio, sono riaperti i termini di presentazione delle domande per accedere alle misure di sostegno a favore delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età.

“Tutte le famiglie interessate possono partecipare all’avviso pubblico fino a martedì 10 giugno con le consuete modalità – spiega il Sindaco Elena Gubetti – sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri è disponibile la modulistica necessaria per presentare correttamente la domanda. Come avevamo anticipato, è stata redatta una nuova determina dirigenziale che consente alle famiglie che non hanno ottenuto il rimborso per l’annualità 2024 di ripresentare la propria richiesta”.

“In fase di presentazione della domanda – precisa ancora il Sindaco – è necessario allegare: copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del minore, copia della diagnosi di disturbo nello spettro autistico del minore, eventuali certificazioni ai sensi della Legge 104/92 o relative ad altre patologie, un’autocertificazione sui servizi già attivi o attivabili a favore della persona per la quale si richiede il contributo, e copia dell’ISEE in corso di validità”.

La domanda può essere presentata recandosi all’Ufficio Protocollo, situato al Parco della Legnara, oppure tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it