“Oltre il Mare” a Cerveteri: Cinema Moderno gremito per il documentario dedicato al popolo sardo • Terzo Binario News

Nel secondo appuntamento di CineMagia con ospite il regista Irio Pusceddu in tantissimi hanno affollato la sala cinematografica di Cerveteri

“Grazie di cuore al regista di Oltre il Mare, Irio Pusceddu, per averci regalato un dono prezioso: una storia profonda e intensa che racconta di eroi coraggiosi e resilienti, capaci di lasciare una vita per costruirne una nuova.

Il documentario segue le storie di sardi che hanno lasciato la loro isola per cercare fortuna “in continente”, portando con sé un capitale di saperi e un lavoro antico, sbarcando nel Lazio, in Toscana per arrivare sino in Umbria e in Abruzzo. Con le loro greggi hanno costruito aziende familiari, vere e proprie imprese capaci di custodire l’ambiente grazie a un’agricoltura estensiva e non intensiva, che preserva paesaggi meravigliosi.

Tra i protagonisti del documentario c’è anche Pietro Flore, che con la sua famiglia a Cerveteri porta avanti un’azienda di 150 ettari e 600 capi, esempio straordinario di una pastorizia che è radice e futuro insieme.

Queste storie ci ricordano quanto sia prezioso il legame tra uomo e natura e quanto la cultura del lavoro e dell’impresa familiare siano fondamentali per la nostra comunità.

Grazie a Irio Pusceddu e a tutti coloro che, con coraggio e visione, continuano a raccontare e a vivere queste storie straordinarie.

Grazie ai tanti che sono stati presenti in questa occasione speciale”

A dichiararlo in un post social è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti