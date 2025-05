Abbandonano due cani sul Lungomare a Cerveteri: identificati dalle telecamere • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Cuccioli in ottime condizioni di salute, terminato l’iter sanitario del caso saranno pronti per essere adottati e ricoperti d’amore”

“Nella notte tra venerdì e sabato sul Lungomare dei Navigatori Etruschi si è compiuto un gesto crudele, vergognoso, disumano. Sono stati infatti abbandonati due cani, due cuccioli: a ritrovarli, spaventati e disorientati, dei cittadini che immediatamente hanno contattato le guardie ambientali per affidarli a delle cure amorevoli. Oggi, la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti mi ha dato la notizia che speravo di ricevere: i responsabili di questo atto vile e inaccettabile, sono stati identificati dalle telecamere di videosorveglianza posizionate sul Lungomare. Due persone che sembrano essere anche recidive in quanto sembra abbiano abbandonato già altri cuccioli nelle vicine Canale Monterano e Manziana. Sono attualmente in corso tutte le indagini del caso e saranno denunciati penalmente alle autorità giudiziarie per abbandono di animali”. A renderlo noto è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Come prima cosa ci tengo a rassicurare tutti: i cuccioli sono in ottime condizioni di salute e attualmente si trovano in canile per l’espletamento dell’intero iter sanitario previsto, ovvero la microchippatura e l’effettuazione delle vaccinazioni del caso. Subito dopo, sarà dato il via all’iter per l’adozione, che come sempre sarà preceduto da attente valutazioni”.

“Da questa triste vicenda che fortunatamente si sta evolvendo nel migliore dei modi – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci resta sicuramente l’amaro in bocca e la tristezza su quanto si possa essere crudeli ad abbandonare dei poveri cuccioli indifesi, ma dall’altro anche la gioia nel sapere che la nostra è una città attenta, che non volta lo sguardo dall’altra parte. Ci tengo dunque a ringraziare sentitamente quei cittadini che accortisi della presenza di questi cuccioli hanno immediatamente allertato le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente per metterli in salvo e dare loro una nuova vita e, speriamo presto, una famiglia che possa accoglierli e amarli”.

“Oltre al personale delle Guardie Ecozoofile di Cerveteri, sempre disponibile ed estremamente preparato in materia di tutela degli animali – conclude il Sindaco – ci tengo a ringraziare di cuore anche Adelaide Geloso, che con amore e passione, quasi sempre lontana dai riflettori, offre un contributo davvero straordinario alla città occupandosi in maniera esemplare dei nostri amici animali, garantendo inoltre un prezioso sostegno all’Amministrazione comunale di Cerveteri”.