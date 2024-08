Si cercano volontari per la notte di Ferragosto a Torre Flavia • Terzo Binario News

“Cercasi supporto volontario per la notte di Ferragosto lungo il tratto di spiaggia del monumento naturale palude di Torre Flavia (da Ezio la Torretta lato Campo di Mare-Cerveteri alla torre flavia zona Ladispoli).

L’ordinanza n. 39 del 6.8.2024 chiude per la prima volta in assoluto la spiaggia e l’area protetta per motivi di ordine pubblico.

Non saranno consentiti falo’, danni alle strutture, attendamenti e consumo di alcool e accumulo rifiuti visto quanto verificatosi gli scorsi anni.

Aiutateci a:

1.DIRAMARE Su social e in tutte le sedi, il divieto tassativo di accesso all’area inclusa nel monumento naturale (spiaggia da campo di mare alla torre);

2.SE Volete far parte della squadra di sorveglianza serale-notturna (per le ore che deciderete voi): appuntamento alla casetta di via roma 141 (sede del parco) ore 18.30 max 19 di mercoledì 14 agosto.

Avrete pettorina di riconoscimento.

Non saremo soli (avremo polizia città metropolitana, guardie zoofile nogra e fareambiente, vfp della guardia costiera, operatori del servizio civile, volontari del parco).

Obiettivi:

Impedire:

Che minorenni consumino superalcolici

Danni alle staccionate per fare falo’

Che si calpestino le dune

Grazie a tutti”

Corrado Battisti