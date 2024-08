Ferragosto a Ladispoli, vertice fra palazzo Falcone e forze dell'ordine • Terzo Binario News

“Vogliamo regalare a Ladispoli una notte di Ferragosto all’insegna del divertimento senza, ovviamente, dimenticare il rispetto della città, delle sue spiagge e con una grande novità per chi vorrà passarlo in riva al mare”.

Con queste parole il consigliere delegato al demanio, Pierpaolo Perretta, ha annunciato che questa mattina si è svolto un incontro con tutte le forze dell’ordine presenti in città per pianificare il presidio del territorio in vista dei festeggiamenti di ferragosto.

“Ringrazio – ha proseguito Perretta – la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e la Polizia locale per la disponibilità data a porre in essere tutte le attività possibili per implementare la loro presenza sul territorio per garantire la notte dei ferragosto maggior tutela e sorveglianza a Ladispoli con particolare attenzione alle zone naturalistiche più a rischio della città. Mantenere in sicurezza tutto il territorio è la nostra priorità per cui verranno emesse delle ordinanze ad hoc.

Ferragosto 2024 però sarà anche all’insegna di una grande novità con la possibilità di chi lo vorrà di usufruire di una spiaggia libera dove si svolgerà anche un concerto che si concluderà con un bellissimo bagno di mezzanotte. A breve forniremo tutte le informazioni su questo evento. Ferragosto 2024 dovrà essere la festa di tutta la città ed all’insegna della civiltà e del rispetto.”