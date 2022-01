Si barrica in casa a Monteverde: sul posto pompieri, Polizia e 118 - Terzo Binario News

Il 50enne è stato trasportato all’ospedale San Camillo in buone condizioni per controlli

Dalle ore 17:40 circa, si sta intervenendo in via Antonio Toscani, 9 a Monteverde con due squadre VVF, un’autoscala e il Carro Teli, per il soccorso a persona di un barricato di circa 50 anni all’interno della propria abitazione.

La segnalazione è stata effettuata dal padre, il quale trovava il nottolino della porta d’ingresso attivato certo della presenza del figlio all’interno dell’abitazione.

Poco fa il paziente è stato trasportato all’ospedale San Camillo in buone condizioni per controlli.

Polizia e 118 sul posto per le relative competenze.