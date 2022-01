Al Manzoni di Roma in scena Antonello Costa: un grande artista a misura di famiglia - Terzo Binario News

Appuntamento da giovedì 27 gennaio fino a domenica 20 febbraio

Uno spettacolo imperdibile al Teatro Manzoni di Roma. Da giovedì 27 gennaio fino a domenica 20 febbraio sul palcoscenico del teatro di Via Monte Zebio n.14/c un grande artista del panorama comico italiano: Antonello Costa, in scena con lo spettacolo dal titolo “C’è Costa per Te”.

Lo showman siciliano porterà in scena uno spettacolo travolgente, caratterizzato da imitazioni e da personaggi che hanno segnato la sua carriera trentennale da comico e cabarettista, come l’immancabile Don Antonino, lo “zio siciliano” di Antonello, un simpatico rimando alla figura de Il Padrino, fino al “KaraCose”, ispirato al celeberrimo Carosello di Rai Uno in cui Costa fa una veloce ma pungente satira sull’attualità, passando per Tony Fasano e tanti altri, il tutto intervallato dal corpo di ballo e dai numeri musicali, biglietto da visita dell’originalità di Antonello.

4 settimane di spettacoli, di risate e divertimento, annuncia lo showman sulla propria pagina Facebook, che in un momento difficile come questo per le famiglie e per il mondo dello spettacolo dal vivo in generale, propone anche una tariffa speciale per i propri fan che vorranno assistere all’evento.

I biglietti sono acquistabili direttamente al botteghino del Teatro Manzoni, ma scrivendo in privato alla pagina dell’artista o commentando sotto i suoi post è possibile ricevere dallo stesso Antonello Costa la modalità per poter usufruire di una agevolazione, per se stessi e per tutte le persone che verranno allo spettacolo.

Lo sconto follower, come lo ha definito lo stesso Costa, prevede uno sconto di 10€ per gli spettacoli del martedì, mercoledì e giovedì, mentre lo sconto è di 5€ per il venerdì, il sabato e la domenica.

Antonello Costa è un comico, attore e regista italiano. Uno degli artisti più originali e di talento del panorama comico italiano.

Esordisce nel 1985, interpretando spettacoli classici.

Negli anni seguenti lavora nel mondo del cinema, come aiuto regista, partecipando anche alla produzione di film come Fratelli coltelli o Italiani diretti entrambi da Maurizio Ponzi.

Inoltre vanta una carriera trentennale nell’ambito del cabaret, partecipando a molti programmi televisivi per le più importanti emittenti italiane, ma soprattutto esibendosi dal vivo nei migliori teatri o arene italiane come ad esempio il teatro Manzoni e collaborando con vari altri artisti della commedia contemporanea come ad esempio Maurizio Battista.

Può vantare inoltre un’apparizione cinematografica in 2061-Un anno eccezionale.

Negli ultimi anni i suoi sketch vengono trasmessi da reti regionali italiane come TELEROMA 56. Nel 2021 pubblica per l’etichetta discografica Tilt Music Production un nuovo progetto discografico dal titolo Chiedo il rimborso