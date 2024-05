Sgombero impianto via degli Alberini, Bonessio: "Trovare una soluzione, danno arrecato a bambini e ragazzi" • Terzo Binario News

Il consigliere capitolino, presidente della commissione Sport: “Non cancellare lo storico centro sportivo”

L’augurio è che “si possa trovare un modo per non cancellare lo storico centro sportivo diventato negli anni punto di riferimento per lo sport di base per tante famiglie di quel quartiere”. Parole che portano la firma di Nando Bonessio, consigliere capitolino e presidente della commissione Sport. L’argomento è l’impianto di via degli Alberini, sgomberato di recente e fino a poco tempo fa gestito dall’Asd Tor Sapienza.

Ieri una rappresentanza di dirigenti e atleti della società, ma anche di famiglie, è stata ricevuta a Palazzo Senatorio dal vicecapo di gabinetto e dal capo segreteria del Sindaco, alla presenza anche di alcuni rappresentanti delle forze politiche presenti in Campidoglio.

“La riunione, a cui ho personalmente preso parte, è stata fortemente voluta dal sottoscritto – ha spiegato Bonessio – perché ritengo doveroso che l’Amministrazione individui soluzioni alternative, e meno drastiche, per consentire agli incolpevoli settecento soci-atleti di portare a termine la corrente stagione sportiva”.

“In attesa della pronuncia definitiva della Cassazione a seguito del ricorso presentato dal concessionario, mi auguro che nel pieno rispetto della legalità e delle normative – ha terminato – si possa trovare un modo per non cancellare lo storico centro sportivo diventato negli anni punto di riferimento per lo sport di base per tante famiglie di quel quartiere grazie all’impegno dei suoi dirigenti come il presidente Santamaria e il vicepresidente Di Iorio. In questo modo stiamo arrecando un danno a tanti bambini e ragazzi, privandoli di uno spazio dall’alto valore sociale e aggregativo dove praticare la propria attività sportiva preferita”.