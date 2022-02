Settanni: "La visita del vescovo Ruzza rischia di assumere l'aspetto di una fiera delle vanità" - Terzo Binario News

“Sono passate appena 2 settimane da un Consiglio comunale (quello del 25 gennaio) durante il quale il primo cittadino di Santa Marinella non si é fatto alcuno scrupolo di aggredire verbalmente con il suo consueto linguaggio offensivo e oltraggioso sia un pubblico ufficiale, rappresentante della comunità, sia una concittadina intervenuta durante l’assise, ciò facendo in continuazione a comportamenti non isolati e non certo degni di un’etica di correttezza e rappresentatività istituzionale e democratica in cui deve essere premiato il rispetto reciproco ed il civile confronto delle idee, seppure di orientamento differente, in un’ottica di armonia e di garbata convivenza fra le varie componenti che rappresentano la collettività ed in cui è proprio l’esempio del primo cittadino che dovrebbe costituire modello sociale di riferimento.

Nonostante tutto ciò, ed in un contesto di vacuità di valori che invece, se intimamente sentiti come DNA del corretto svolgimento del confronto politico cittadino, non avrebbero prodotto tali comportamenti che determinano un avvilente funzionamento del Consiglio comunale, in un’atmosfera di continua arroganza e prepotenza nell’esame delle varie tematiche di prioritaria importanza per la città, la visita pastorale di S.E. Mons. Gianrico Ruzza, tenuta al Consiglio comunale del 18 febbraio, rischia di assumere l’aspetto di una fiera delle vanità e dell’ipocrisia per la solita enfasi propagandistica con cui è stata annunciata nel comunicato del 15 febbraio, fintanto che nel Consiglio prevarrà la suddetta prassi priva di essenza valoriale.

Ci auguriamo pertanto che, alla luce dei più autentici principi cristiani del messaggio evangelico che antepongono il rispetto per la persona umana a qualunque azione politica e amministrativa, la visita del Vescovo della Diocesi di Porto Santa Rufina possa quindi segnare un momento di profonda riflessione e di ripensamento del modo di fare politica nella città di Santa Marinella in funzione del suo stesso miglioramento anche culturale, soprattutto da parte del primo cittadino.”

Cons. Francesco Settanni (Gruppo Misto)