Il vescovo Ruzza al consiglio comunale di Santa Marinella - Terzo Binario News

Si è svolto il consiglio comunale nella sede consiliare di via Cicerone 25, a Santa Marinella, per il primo incontro con il Vescovo di Porto – Santa Rufina S.E. Mons. Gianrico Ruzza, cui hanno preso parte Sindaco, consiglieri, assessori, istituzioni ed associazioni.

“Per la prima volta in questa città si è verificato un incontro molto importante che ha visto coinvolti un Vescovo ed una rappresentanza cittadina” ha detto il Sindaco.

Dopo aver scoperto e battezzato una cartellonistica turistica per ricordare Papa Pio XII, Eugenio Pacelli, che soggiornò nella villa sul Lungomare di Santa Marinella, Monsignor Ruzza ha raggiunto la sede comunale per cogliere l’opportunità di stringere una collaborazione con il comune, prevedendo diversi piani di lavoro.

Primo fra tutti creare un percorso che punti ad accogliere tutti i ragazzi della città, realizzando per loro punti di riferimento, centri di aggregazione.

Il Sindaco: “Un ringraziamento particolare al Mons. Gianrico Ruzza per aver voluto dedicarci uno spazio così importante. Sono felice che alla guida della curia vescovile vi sia proprio Lui, per la sua concezione moderna della vita. Ringrazio anche i parroci e le suore, che si sono impegnati quotidianamente soprattutto durante la pandemia con il sostegno e il lavoro di volontariato.

Un particolare ringraziamento alle suore Benedettine per aver dato l’opportunità all’amministrazione di acquisire un luogo più dignitoso, curato e soprattutto confortevole, come l’importante edificio su cui sorge oggi la nuova sede comunale ed abbandonare perciò il vecchio sito, ormai fatiscente di via Rucellai, oggi in ristrutturazione grazie ai contributi del Ministero degli Interni, su cui la Asl realizzerà una Casa della Salute e, in via della Libertà, l’Ospedale di Comunità. In Città presto servizi essenziali e specializzazioni”.