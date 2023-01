C’è la possibilità di svolgere il servizio civile universale in Croce Rossa.

È un progetto rivolto ai giovani tra i 18 e 28 anni di età e finalizzato alla difesa, non armata della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativo della Repubblica Italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio.

Ciò è possibile anche a Civitavecchia.