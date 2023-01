L'ambasciatore di Taipei ha donato a Civitavecchia numerose calze della Befana • Terzo Binario News

L’ambasciatore di Taipei Andrea Sing ha donato ai servizi sociali del comune di Civitavecchia numerose calze della Befana che l’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli ha consegnato all’associazione il Ponte e alle Coccinelle, alla Repubblica dei Ragazzi e al reparto di pediatria dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

“Ringrazio l’ambasciatore per il nobile gesto con il quale abbiamo voluto allietare i ragazzi ed i bambini impegnati nei loro percorsi. Insieme agli assessori D’Ottavio e Magliani abbiamo portato un po’ di serenità per questa epifania. Grazie al presidente Petteruti e alla Croce Rossa per il costante suo porto” ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli.

In particolare alla consegna avvenuta presso l’ospedale San Paolo era presente il direttore generale della Asl Roma4 Cristina Matranga che ha ringraziato l’assessore Napoli per la costante collaborazione.