Scuola, seconda giornata di sport all'insegna dell'inclusione all'istituto Stendhal di Civitavecchia • Terzo Binario News

Nuova giornata di sport all’insegna dell’inclusione quella svolta oggi alla Sede Centrale dell’istituto Stendhal di Civitavecchia. Studenti e docenti hanno partecipato insieme alla European Basketball Week mettendosi in gioco hanno dimostrato quanto lo sport sia un importante veicolo di emozione, amicizia e aggregazione.

L’istituto Stendhal ha aderito al progetto Special Olympics scuola, già da diversi anni con gli Unified Sport, Smarts School Games e i Flashmob.

Gli Unified sport sono attività motorie integrate degli sport di squadra che riprogettate sulle capacità dei ragazzi offre a tutti di poter raggiungere i propri obiettivi attraverso un sano spirito agonistico.

Un laboratorio motorio dove è possibile sperimentare le proprie capacità in un contesto appassionante divertente e inclusivo.

La Squadra è insieme di persone che con la loro collaborazione permette al Team di raggiungere un obiettivo. La nostra scuola in questo senso ha messo in campo un Team di docenti motivati.

Per questa manifestazione si ringraziano tutti i docenti coinvolti per la sensibilità mostrata e la nostra dirigente scolastica Vincenza La Rosa per l’attenzione che pone sempre su queste iniziative.