Scuola, un mese d'orientamento al "Di Vittorio" di Ladispoli e sabato c'è l'open day • Terzo Binario News

Per tutto il mese di dicembre, presso la sede centrale di Via Yvon De Begnac, gli alunni delle Scuole Medie Superiori di I grado, del territorio e non, potranno accedere al nostro Istituto per svolgere le attività di orientamento relative ai corsi AFM e CAT. L’iniziativa nasce dall’esigenza di porre al centro dell’attenzione e della didattica l’alunno, aiutandolo ad individuare le proprie capacità, attitudini, aspettative e difficoltà inerenti il proprio futuro attraverso una scelta ragionata e quanto più personalizzata della scuola superiore.

L’istituto “Di Vittorio” vuole dare il suo contributo proponendo delle attività laboratoriali che permetteranno ai ragazzi di arrivare a comprendere quali siano gli indirizzi più adatti a loro.

Il programma degli open day prevede le seguenti attività: incontro con alunni e docenti nell’Aula Magna ove avverrà la presentazione di tutti i possibili indirizzi di studio, l’ illustrazione dell’offerta formativa del nostro Istituto e dei progetti attivati riguardo alle lingue straniere. Particolare importanza viene data, nell’ Istituto “Di Vittorio” all’alternanza scuola-lavoro, al recupero delle carenze, all’inclusione, alle scienze. Si proseguirà poi con i vari laboratori.

Un laboratorio inerente l’indirizzo Amministrazione, Finanza & Marketing con le professoresse Capodacqua e Lanni in un gioco di ruolo di impresa simulata, che riproduce un mercato e abitua a riconoscere tutte le connessioni tra le proprie scelte, le conseguenze sul mercato che da esse scaturiscono e i risultati aziendali.

Un laboratorio di chimica, fisica e scienze, sotto la guida del prof. Alessio, nel quale gli studenti sperimentano e mettono in pratica quello che si studia sui libri di testo: attività pratiche con postazione di lavoro e strumenti da utilizzare al fine di ottenere un risultato concreto.

Un altro laboratorio di disegno al computer, nel quale gli alunni, guidati dal prof. Cerrocchi e da studenti “tutor” del “Di Vittorio”, illustrano, in modo semplice e chiaro, come realizzare un disegno tecnico non più con matita e squadre (come in passato) ma con mouse e tastiera, e come, da una piccola linea, possa nascere un grande progetto.

Gli alunni, guidati dalle professoresse Ottaviani, Mundo visiteranno tutte le strutture del nostro istituto (palestra, laboratori di informatica e lingue, aule di disegno, aula stampante 3D, etc…) mentre con il prof. Pirito, vedranno come utilizzare strumenti topografici come stazione totale e prisma.

Con l’occasione si ricorda a famiglie e alunni gli open day di sabato 17 dicembre 2022 e sabato 14 gennaio 2023 dalle 9:30 alle 12:30: in tali giorni le famiglie potranno visitare le strutture dell’istituto, interagire con i docenti, far partecipare i ragazzi alle attività di laboratorio a loro dedicate. Per prenotarsi è sufficiente recarsi sul nostro sito: www.isisdivittorio.edu.it nella sezione orientamento e compilare il format di prenotazione specificando giorno e ora (sono possibili tre fasce orarie a partire dalle: 9:30 – 10:30 – 11:30).

“… Non è il tempo che conta, ma la motivazione e l’impegno che tu investirai nel proseguimento dell’attività scelta”

(Rita Levi Montalcini)