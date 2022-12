Il Tolfa a un passo dalla vetta, Belardinelli "condanna" al pari il Santa Marinella • Terzo Binario News

I collinari chiudono sul 3-1 con il Fregene (doppietta di Omar Pastorelli), i rossoblù fermi sullo 0-0 con la Duepigrecoroma

Ora il Tolfa torna ufficialmente in corsa per il primo posto. Non solo grazie al successo interno di domenica sul Fregene Maccarese per 3-1 ma soprattutto grazie alla continuità di risultati e a qualche passo falso della capolista Ottavia.

Il Santa Marinella invece getta nel water un potenziale successo in casa della Duepigrecoroma a causa di un rigore fallito (0-0 finale).

Questo ha detto la decima di andata del girone A di Promozione, in cui l’Ottavia prima della classe si è recata in visita dal Grifone dei fratelli Trincia: finale di 0-0 con i collinari e l’Aranova (che ha superato in trasferta la Polisportiva Ostiense) che ne hanno approfittato.

Infatti ora l’Ottavia ha 22 punti, Tolfa e Aranova 21 e Romulea 19.

Dunque per la compagine di Daniele Fracassa un successo fondamentale per la corsa al primo posto, in cui la vittima è stata un Fregene Maccarese in affanno finora, visti gli appena 9 punti racimolati in classifica. Ed è stata la giornata di Omar Pastorelli: per l’attaccante esterno due reti nel giro di nove minuti – fra il 10’ e il 19’ – e Andrea Moretti ha scritto la parola fine sull’incontro al 39’. Nel secondo tempo, il centro di Mattia Natalini.

E domenica c’è un interessante Santa Marinella-Tolfa, con l’undici tirrenico che si è divorato un’occasione clamorosa per fare punti, per un fallo commesso su Giuseppe Tabarini a tempo scaduto. Sul dischetto si è presentato il bomber Giordano Belardinelli – sempre capocannoniere del girone con 11 gol – che però ha sbagliato. Furioso mister Nicola Salipante: «Abbiamo letteralmente buttato alle ortiche tre punti importantissimi per il prosieguo del campionato. Ci siamo fatti male da soli, sbagliando due gol nel primo tempo clamorosi. Nella ripresa abbiamo dominato ancora sbagliando l’impossibile. Sono due punti persi come quelli contro il Grifone, che peseranno nel computo finale di stagione».