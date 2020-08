Scomparsa Lara Calisi, Ladispoli in lutto - Terzo Binario News

Scomparsa Lara Calisi, figura giovane e carismatica di Ladispoli.

Una malattia l’ha consumata fino alla morte.

Lei stessa ha voluto dare l’addio a chi la conosceva tramite un messaggio socialt, al quale sono seguiti quelli di cordoglio di tanti ladispolani.

“Me ne sono appena andata..e a modo mio. Ho combattuto come una leonessa fino all’ultimo momento così come ho vissuto sempre libera e forte.

Ovviamente mi rode tantissimo lasciarvi

Ma con tutti i miei amici intorno , tanti …tutti , è stato più facile ed è stato bellissimo sentirvi ridere e scherzare intorno a me .

Vi amo tutti e oggi per cortesia bevete un bicchiere di vino o gin tonic il mio amato gin tonic e bevetelo sorridendo fragorosamente .

❤️