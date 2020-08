Incendio a La Rustica: sterpaglie in fiamme - Terzo Binario News

Incendio a La Rustica. Per cause in corso di accertamento le sterpaglie sono state avvolte dalle fiamme: è quanto accaduto alle 23 di venerdì 21 agosto in via Pescomaggiore, altezza via Naide.

Sul posto i Vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo e gli agenti del commissariato Porta Pia.

Non ci sono stati feriti. Nella stessa zona, ma nel pomeriggio, la Polizia locale di Roma Capitale è intervenuta per chiudere il tratto di strada tra via Montanarini e via Guttuso a causa di un incendio.