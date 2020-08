La camera ardente per Lara Calisi è stata attrezzata presso la sua abitazione di via Dublino 32, e dove rimarrà fino a lunedì alle 13 quando la salma verrà traslata per la celebrazione del funerale.

Nel necrologio è lei stessa a parlare, rivolgendosi alle persone che le stanno vicino.

“Me ne sono andata a modo mio, con tutti i miei amici intorno a farmi compagnia. Lunedì intraprenderò il mio cammino”.