Sarà il Villaspeciosa l’avversario della Futsal Civitavecchia per i play-off nazionali di serie C • Terzo Binario News

La gara di ritorno al palaInsolera, il dg Scorpioni: “Ci stiamo muovendo sul mercato”

Sarà il Villaspeciosa l’avversario della Futsal Civitavecchia per i play-off nazionali di serie C. La compagine sarda è colei che se la vedrà con i nerazzurri il 24 maggio in Sardegna per la gara di andata. Da qui in poi ci sono un paio di novità: la prima, è un possibile slittamento della gara di ritorno da sabato 31 maggio al primo giugno, su richiesta della formazione sarda.

L’altra, è che – dopo gli anni d’oro del Civitavecchia Calcio a 5 – ci sarà il ritorno al palaInsolera. A spiegarlo è il direttore generale nerazzurro Andrea Scorpioni: «Trattandosi di una fase nazionale, è necessario disporre di un impianto al coperto.

Per questo, siamo vicini all’accordo con la Asp, che gestisce la struttura di via Barbaranelli. Tra l’altro si sta discutendo anche della prossima stagione, perché dovremo giocare per forza al chiuso». Rimanendo all’attualità, c’è stato un contatto con il Villaspeciosa per uno “scambio di favori” legato al doppio confronto: «La trasferta è pressoché preparata, con i sardi che si preoccuperanno del nostro pranzo e dei trasferimenti con l’aeroporto cagliaritano di Elmas, per arrivo e partenza. Noi ricambieremo allo stesso modo quando arriveranno a Fiumicino, per il pranzo e dopo la gara, del ritorno in aeroporto».

Non è certo facile stare diverse settimane senza giocare perché la tensione inevitabilmente cala. Però gli allenamenti sono proseguiti, anche al palasport: «Di riposo vero c’è stata solo una settimana e adesso stiamo vedendo di organizzare qualche amichevole. Tuttavia la squadra risponde nelle sedute a cui ho assistito».

La formula dei play-off nazionali prevede che chi dovesse spuntarla, affronterà poi la vincente del mini-girone F composto dai salernitani dell’Amalfi, dai teatini del Sambuceto e dai campobassani del Ripalimosani. Questo raggruppamento, con formula all’italiana, inizierà sabato 17 maggio. L’ultima fase si disputerà nei fine settimana del 7 e 14 giugno. Nota finale sul mercato: «L’intenzione è quella di riconfermare il gruppo intero, consci che l’impegno in B sarà più gravoso. Tuttavia qualcosa sul mercato già si sta muovendo e dopo il termine degli spareggi potremo ufficializzare l’accordo con due giocatori romani», la conclusione di Andrea Scorpioni.