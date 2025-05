Trofeo Liberazione soddisfacente per la Tirreno Atletica Civitavecchia • Terzo Binario News

Trofeo Liberazione soddisfacente per la Tirreno Atletica sia per i piccolini che per i più grandi.

Nella competizione di livello nazionale, affermazione per Andrea Tavella sui 1000m con record personale di 3’04”06. Così come Emma Pastorelli al getto del peso con la misura di 10,61m sale sul gradino più alto ed Elena Riccobello oro nei 200m a ostacoli in 20”12. La squadra ha fatto registrare punteggi importanti tra personali e posizioni alte in classifica grazie ai risultati di Leonardo Grossi 7^ in 20”91, Francesco Leoncelli ai 150m in 22”63 PB e Aurora Borgna 27”69, all’esordio in gara. Ai lanci, vortex al 4^ posto per Riccardo della Giacoma con la misura di 44,72m; Francesco Leoncelli a 37,24m; Jacopo Di Girolamo a 31,54m; Francesco Tofi in 26,43.

Ai salti in estensione 4,08m per Andrea Tavella; Della Giacoma 3,43m; 3,57m per Leone Lasagna; Francesco Papacchini a 3,48m; Jacopo Di Girolamo 3,28m; mentre ai salti in elevazione sale l’asticella a 1,34m ed è 4^ Elena Riccobello; 1,15m Chiara Riccone. Ai 200m a ostacoli per Emma Pastorelli 33”94 e 35”57 per Leone Lasagna.

Mille con i risultati del 4^ posto di Leonardo Grossi in 3’22”88 e di Chiara Riccone in 3’21”69 al primo anno di categoria; Francesco Papacchini al personal best in 3’29”48 e Francesco Tofi finalmente ritorna assiduo alle gare in 3’41”82 sono i risultati che portano altre importanti annotazioni per il campionato a squadre laziale.

Nel settore Esordienti e Ragazzi, le categorie dai 2014 ai 2019 hanno disputato gare di corsa, lanci e salti. Filippo Giacchini M5 si gioca il triplete vincendo tre gare di fila sui 50m; vince la batteria nei 50m Gabriele Di Girolamo in 9”22 così come Matteo Arciprete in 9”82 PB, bene le prove di Lorenzo Morachioli in 10”11 e Francesco Casella 10”26. Tra gli M8 mette al collo l’argento Nathan Tramontano con Nicolò Di Girolamo bravi nei 150m in 26”75 e Bruno Alessandro Di Fabio in 27”69 PB e lo stesso tempo di Nicholas Valenti. Bene i lanci della pallina per gli esordienti 5 (nati 2018-2019) Francesco Casella, Gabriele Di Girolamo, Matteo Arciprete e Anita Veglianti. Al salto in lungo M8 bene Nicolas Valenti, Gabriele Di Girolamo e Bruno Alessandro Di Fabio. Per gli Esordienti 10 Marta Principi è medaglia d’argento sui 50m a ostacoli e bravi Diana Merone ai 50m a ostacoli, Sirio Valenti nel vortex a e nei 50m a ostacoli.