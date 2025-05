Telethon e Festa della Mamma, ancora un appuntamento oggi pomeriggio a Civitavecchia • Terzo Binario News

Ecco una nota di Anna Battaglini , coordinatore provinciale Telethon per Civitavecchia e Viterbo: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine all’Agenzia delle Dogane di Civitavecchia, nelle persone della Direttrice Dott.ssa Silvia Amato e della Dott.ssa Barbara La Rosa, con tutto il loro staff, per la sensibilità dimostrata anche in occasione della Festa della Mamma, avendo aderito alla nostra Campagna di Primavera #IoperLei. Aiutarci a distribuire i Cuori di Biscotti, #mammachebuoni nei tre gusti: Gocce di Cioccolato, Arance di Sicilia e Cacao, significa contribuire a trovare cure e migliorare la qualità della vita per le persone affette da malattie genetiche rare, sostenendo la Ricerca Scientifica”.

Con l’occasione Battaglini invita tutti nel pomeriggio di oggi sabato 10 maggio dalle 17 a Corso Marconi n.47, al solito posto, al banchetto Fondazione Telethon di Nadia Bonelli, per le ultime scatole di biscotti, dedicate alle mamme rare, dove le MascotteCivitavecchia Bimbi Felici porteranno gioia e divertimento a tutti.