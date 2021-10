Salvini a pesca sul lago di Bracciano - Terzo Binario News

Matteo Salvini, leader della Lega, quest’oggi è stato in visita nella zona di Bracciano.

Nel pomeriggio, il capo del Carroccio, ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo che lo immortala, certamente non con gli abiti adatti all’attività, intento a pescare sul Lago di Bracciano.

Non si sa se si tratta di una visita legata al suo ruolo politico e istituzionale, anche se lo stesso Salvini sul suo profilo social ha riportato che si è trattato di un pomeriggio di relax.

Cosa forse più che plausibile, considerato che Roma è attualmente blindata a causa del G20. Magari un weekend romano lungo per Salvini, anche in vista della partita in programma domani sera allo Stadio Olimpico tra la Roma e il suo amato Milan.