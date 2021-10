Grando presenta la sua candidatura, "allargata verso il centro" - Terzo Binario News

Alessandro Grando ha presentato la sua ri-candidatura da sindaco uscente di Ladispoli.

Conferenza stampa con diretta social con cui ha illustrato la volontà di proseguire sul cammino intrapreso, se i ladispolani lo sceglieranno ancora.

Assenti gli esponenti attuali di Fratelli d’Italia, una frase di Grando è stata eloquente: “La coalizione è aperta e non no intenzione di chiudere le porte in faccia a nessuno. Ho buoni rapporti con rappresentanti del centro e infatti hanno deciso di sostenermi. Fdi? I matrimoni si danno in due”.