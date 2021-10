Mercato di Civitavecchia, prosegue il dialogo con gli operatori - Terzo Binario News

Continua il dialogo con i mercatali, che ha vissuto mercoledì sera un altro momento di confronto tra gli amministratori e una delegazione di operatori.

Si sono registrati ulteriori passi incontro alle soluzioni prospettate dalla categoria, ivi compresa la sospensione della iniziativa della Coldiretti presso piazza Calamatta.

Come già evidenziato nelle settimane precedenti, si tratta di un programma nel quale l’Amministrazione crede fortemente, in vista della ripresa delle crociere, ma che è stata congelata in attesa di riavere i normali flussi dei crocieristi e soprattutto che i turisti non debbano partecipare alle escursioni “in bolla”.

La prospettiva a breve termine è quella di avviare una sperimentazione della iniziativa Coldiretti proprio nel contesto del Mercato, con l’obiettivo finale di riproporla nel punto di passaggio dei turisti come richiesto dall’Associazione, quale punto di partenza di un percorso che prevede la visita del centro cittadino ed anche del Mercato Storico.

Anche in attesa che nei prossimi mesi sia data una nuova sistemazione al Mercato mediante i bandi per l’occupazione di tutti quei posteggi e quei box oggi purtroppo vuoti.