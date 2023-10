Sabato il Picnic musicale di Tolfa Jazz: dall’alba al tramonto concerti, escursioni, fattoria didattica, laboratori e l’ottima acquacotta • Terzo Binario News

Sabato 7 ottobre nuovo appuntamento con i ”Picnic Musicali” organizzati da Tolfa Jazz Aps in collaborazione con il Comune di Tolfa e grazie al contributo della Regione Lazio.

Un evento pensato per tutti e per qualsiasi età. Diverse le attività proposte presso la località Comunali Macchiosi: passeggiate naturalistiche, “fattoria didattica” per i più piccoli, laboratori, concerti irripetibili, trekking sensoriale e bagno di foresta, escursioni e degustazioni di prodotti tipici locali.

A partire dalle ore 9 sarà possibile scoprire il territorio dei Monti della Tolfa attraverso il ritmo lento delle passeggiate: l’occasione per immergersi nella natura incontaminata e incontrare animali allo stato brado tipici del territorio tolfetano: cavalli, mucche e asini.

Guide esperte accompagneranno i partecipanti in emozionanti percorsi che porteranno a visitare vari luoghi di interesse storico e ambientale: Sasso della Strega, Abbazia Piantangeli, Tempio Etrusco, Cerro Bello; per gli amanti delle due ruote sarà possibile percorrere questi luoghi in mountain bike.

Protagonista dell’evento la musica:

> ore 11.00 si esibirà la Gipsy Legacy Project. La band propone un repertorio che comprende standard jazz, valzer musette e composizioni originali di Django Reinhardt tutte in stile gypsy jazz: un tuffo nelle atmosfere parigine degli anni ‘30 e ‘40 in un mix di virtuosismo e pathos.

>ore 14.00 Drum Circle: un’esperienza divertente, coinvolgente e stimolante dove i partecipanti, attraverso l’utilizzo di strumenti a percussione, saranno guidati in modo da formare una vera e propria orchestra.

>ore 15.30 Lovesick Duo in Trio. Un’immersione nelle atmosfere dell’ America degli anni ’40 e ’50: con il loro sound, abbigliamento e strumenti musicali vintage, canteranno i temi più cari alla country music e al rock’n’roll come l’amore, il tradimento e il divertimento sfrenato.

Il pranzo sarà a base di prodotti locali: dalle ore 12:30 sarà possibile degustare i migliori prodotti enogastronomici del territorio tra cui la tradizionale acquacotta (piatto tipico tolfetano con verdure di stagione), carne e verdure di aziende agricole locali e vino prodotto da aziende vinicole del territorio.

L’evento è realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente e senza creare impatti negativi sulla flora e sulla fauna locale.

Per una descrizione dettagliata del programma si può visitare il sito www.tolfajazz.com/picnic-musicali. Prenotazioni obbligatorie entro giovedì 5 ottobre.

Evento realizzato grazie al contributo della Regione Lazio

Partner: Comune di Tolfa, Università Agraria di Tolfa, Komen Italia, Cittaslow International, I-Jazz, Jazz Takes the Green, Green Fest, Fondazione Ecosistemi

Sponsor: Enel, Fondazione Cariciv, Tecnofit, Fasec, Ultrasuoni

INFO & PRENOTAZIONI

Telefono: 389 8384355 – email info@tolfajazz.com

Sito internet: http://www.tolfajazz.com/picnic-musicali/

Facebook www.facebook.com/TolfaJazz.Official