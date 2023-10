Sorianese corsara a Tolfa e capolista solitaria, il Santa Marinella batte il Tarquinia • Terzo Binario News

Il Santa Marinella batte il Tarquinia 2-1 e resta in scia alle battistrada del girone A; il Tolfa cade allo Scoponi per 2-1 per mano della Sorianese, dopo essere stato in vantaggio. Questi i risultati della terza giornata di Promozione.

Allo stadio Fronti i rossoblù hanno giocato la loro gara contro l’undici etrusco in controllo, avendo parecchie occasioni per segnare.

Ancora una volta a sbloccare il punteggio è stato Mauro Catracchia siglando il dell’ex ma anche il quarto in tre partite. Nel primo tempo è stata la compagine di mister Fabrizio Ercolani ad avere qualche occasione per segnare, con Manzari che ha impegnato il portiere Antonelli a inizio gara; poi è toccato all’ex De Santis. A fine parziale, Catracchia lancia il segnale, che sta per arrivare il punto del vantaggio. Nella ripresa ecco lo squillo con un sinistro al volo innescato da un assist di Tabarini. Lo stesso numero 10 raddoppia poco prima del novantesimo con aggancio e tiro che fredda Del Duchetto. Durante il recupero, il tarquiniese Rosati dimezza lo svantaggio ma per recuperare ormai è tardi. Questo il commento di mister Emiliano Cafarelli, che nota alcuni progressi da parte dei suoi: «Quelli incassati domenica sono tre punti pesanti afferma l’allenatore – sebbene la gara non sia stata impeccabile per merito di un Tarquinia che ha saputo contenerci chiudendo le linee di passaggio. Sono stati bravi difensivamente ma le occasioni ce le abbiamo avute lo stesso, senza che venissero sfruttate. Anzi, i tarquiniesi hanno attuato due ripartenze pericolose. Nelle prossime partite sarà sempre difficile, per questo vanno prese le misure agli avversari seguendo i compiti assegnati. Ovviamente sono contento del risultato come sono contento di aver visto alzarsi il livello fisico che presuppone una crescita progressiva. Il percorso è lungo e tortuoso e con il tempo miglioreremo anche sotto il profilo del gioco» la conclusione del tecnico rossoblù.

Alla Pacifica invece i collinari hanno assaporato il gusto dolce del successo mentre a prendersi i punti è stato l’undici cimino. Dopo mezz’ora mister Roberto Macaluso è stato costretto a rinunciare a Omar Pastorelli per infortunio. Capitan Marco Roccisano, all’8’ della ripresa fa gol alimentando le speranze di successo dei tolfetani. Speranze frustrate dalla rete su rigore segnata da Serafini al 22’. Più avanti proprio il capitano è stato espulso per proteste e al 42’ il classe 2003 Cesarini ha segnato il punto decisivo che ha regalato il successo agli ospiti.

In testa alla classifica a punteggio pieno, con 9 punti i tre gare, c’è proprio la Sorianese, mentre a quota 7 si è instaurato un terzetto composto da Santa Marinella, Cerveteri e Fregene Maccarese. A quota 6 il Ronciglione, a 4 Ostiantica, Tarquinia, Urbetevere e lo stesso Tolfa. Invece per quanto attiene le prossime partite, domenica per la quarta giornata entrambe le compagini locali sono impegnate in trasferta. Il Santa Marinella sarà ospite della Duepigrecoroma, compagine che due stagioni ha visto Cafarelli in panchina e fino all’anno scorso Antonelli fra i pali; il Tolfa invece sarà di scena al centro sportivo Aldobrandini, quartier generale dell’Ostiantica.