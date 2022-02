Rotatoria a Tragliatella, prima il semaforo poi i lavori - VIDEO - Terzo Binario News

Incontro fra i sindaci di Anguillara e Fiumicino, Città Metro e Regione per la messa in sicurezza

Si è svolto mercoledì 23 febbraio un incontro presso l’incrocio tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo, dove da tempo i residenti chiedono la messa in sicurezza con la realizzazione di una rotatoria che superi l’incrocio a raso dove si verificano frequentemente incidenti stradali di una certa gravità.

All’incontro hanno partecipato esponenti di tutti gli enti locali interessati, dai sindaci di Anguillara Sabazia e Fiumicino Angelo Pizzigallo ed Esterino Montino, il presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma Capitale Antonio Stampete, la consigliera di Città Metropolitana Manuela Chioccia, che ha la delega a viabilità e infrastrutture, il consigliere regionale Emiliano Minnucci.

Tutti gli attori hanno concordato sulla necessità urgente della messa in sicurezza dell’area, con la realizzazione immediata di un impianto semaforico con bande rumorose per limitare la velocità dei veicoli in transito, e sull’avvio della procedura per la realizzazione della rotatoria, che prevede degli espropri, e l’interessamento delle autorizzazioni necessarie da parte dei tre comuni.

I tempi per la realizzazione del lavoro, se non ci saranno intoppi, sono previsti nell’ordine dei diciotto mesi, in gran parte dovuti alle pratiche burocratiche necessarie per la corretta realizzazione dell’opera.