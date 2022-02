Biodigestore, la Mari: "Zingaretti venga al consiglio aperto" - Terzo Binario News

“Premesso che chi è assente ha sempre torto, la fuga degli esponenti della giunta Zingaretti per non rispondere all’interrogazione del Consigliere Cavallari, smaschera in modo inconfutabile le reali intenzioni politiche della regione Lazio sul Biodigestore.

Nell’ esercizio della democrazia, il silenzio di Zingaretti & Co rappresenta la beffa oltre il danno per un territorio come il nostro che non merita davvero si essere trattato in questo modo.

Ho chiesto e continuerò a chiedere a gran voce la presenza del Presidente Zingaretti al consiglio comunale aperto che stiamo per convocare, mi piacerebbe poterlo guardare dritto negli occhi mentre annuncerà l’ennesima violenza da perpetrare sulla città di Civitavecchia e sull’intero comprensorio”.

Emanuela Mari