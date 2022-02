Biodigestore a Civitavecchia, Cavallari (Fi): "La giunta regionale non scioglie i dubbi" - Terzo Binario News

Interviene, con una nota, il consigliere regionale del Lazio, Enrico Cavallari (Fi).

“Sul progetto dell’impianto di biometano a Civitavecchia la Giunta regionale non ha sciolto i dubbi legati ai quesiti che ho posto oggi nell’interrogazione alla Pisana, ovvero se sia opportuno realizzare il biodigestore nella zona, se sia necessario farlo di tali dimensioni e quali interventi si intendano intraprendere per valutare i rischi sulla salute della popolazione.

A fronte di pareri negativi sul progetto, espressi dalla Asl Roma 4, dalla Soprintendenza archeologica e avallati anche da uno studio che mette in guardia sulle emissioni nocive (condotto dal dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario della Regione Lazio), i quesiti restano aperti, mantenendo in uno stato d’allerta i cittadini del territorio”.



.