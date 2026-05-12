Roma, Ferraro (CG): "L'internalizzazione dei canili scelta di responsabilità" • Terzo Binario News

“L’internalizzazione della gestione dei canili comunali della Muratella e di Ponte Marconi è una scelta di responsabilità che condivido pienamente e che mette al centro il benessere degli animali e la qualità del servizio pubblico. – dichiara Rocco Ferraro, consigliere capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco e delegato alla Tutela Animale per la Città Metropolitana di Roma – Desidero ringraziare l’Assessora Sabrina Alfonsi per il lavoro svolto e per aver condiviso questo percorso politico e amministrativo. È una decisione coraggiosa e necessaria, frutto di un confronto serio e approfondito che ha avuto come priorità la tutela degli animali e dei lavoratori.

Superare le criticità emerse negli anni significa garantire standard qualitativi omogenei, maggiore trasparenza nei percorsi di adozione, controlli più efficaci e tempi più rapidi negli interventi di manutenzione e riqualificazione delle strutture.

Il contratto di servizio che disciplinerà la nuova gestione dovrà essere approvato dall’Assemblea Capitolina. Per questo sarà mia premura offrire un contributo importante affinché il testo sia davvero all’altezza delle aspettative della città, delle associazioni e dei lavoratori e possa essere approvato in tempi brevi.

La tutela animale è una responsabilità pubblica che questa Amministrazione intende esercitare fino in fondo, con serietà, trasparenza e determinazione”, conclude Rocco Ferraro.