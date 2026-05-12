Teatro, domenica al Claudio si chiude la stagione: in scena "Il Barsolo" • Terzo Binario News

La compagnia locale propone un adattamento firmato dalla regista Simona De Paolis de “La casa di Bernarda Alba” di Lorca

Domenica 24 maggio si chiude il cartellone 2026 del teatro Claudio di Tolfa. Dopo undcici appuntamenti, sempre di domenica, con altrettanti spettacoli proposti da gruppi amatoriali di livello del comprensorio e non solo, a siglare la stagione sarà come di consueto la compagna di casa, ovvero “Il Barsolo”, sotto la guida di Simona De Paolis che è anche la direttrice del teatro comunale tolfetano.

L’opera che srà rappresentata alle 17,30 di domenica è “La casa di Bernarda Alba”, il capolavoro assoluto di Federico Garcia Lorca e, secondo la critica, dell’intera produzione teatrale spagnola del ‘900. È un testo con una forza disarmante, lacerante, che porta in scena un groviglio di passioni cocenti, terribili, fatali in senso veramente tragico. L’intero dramma è scritto in modo asciutto, tutto è limitato e ridotto all’indispensabile, in un perfetto equilibrio essenziale, un ritmo di dialoghi a cui fa da contrappunto il silenzio che Bernarda impone alle sue figlie. Lorca, infatti, definisce il testo con una annotazione: avverte che questi tre atti vogliono essere un documentario fotografico. E nulla in Lorca è casuale: il silenzio, il vuoto, le campane. Bastano queste tre parole per capire il dramma.

Si tratta di adattamento a firma della stessa De Paolis, anche regista e sul palco come attrice. Che così spiega: “Il riadattamento è stato lungo e difficoltoso nel caldo agosto del 2025. La scelta è dovuta alla visione che ho avuto leggendolo, di tutte le tematiche psicologiche attuali che sconvolgono la nostra società. Bernarda una narcisista malevola che non ama le figlie e tende solo a salvaguardare l’,immagine. Angustias che viene praticamente bullizzata dalla madre e dalle sorelle perché non più giovane e più ricca di loro. Adele che si innamora e quindi si ribella a questo schiavismo e Maddalena che invece è la copia della madre. C’è poi la governante Ponzia che cerca di far ragionare Bernarda. E Maria José, madre di Bernarda, rinchiusa perché demente, l’unica a prevedere la verità. Temi attualissimi dove ognuno di noi può intravedere e fotografare il nostro dramma attuale”.

Per chi non ha l’abbonamento, il costo dell’ingresso è 10 euro, 8 ridotto.