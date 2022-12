Robotica e medicina: il professor Petrarca ne ha parlato a Tolfa • Terzo Binario News

Un tempo da lupi, con pioggia e soprattutto nebbia, non ha scoraggiato quanti giovedì pomeriggio si sono presentati all’incontro al Polo Culturale di Tolfa. L’occasione era il convegno scientifico sulle nuove frontiere della robotica applicata alla medicina, patrocinato da Fidapa, Cri e Adamo onlus ed entrambe le amministrazioni collinari di Tolfa e Allumiere.

Tra l’altro in concomitanza c’erano molti altri eventi, a Civitavecchia e Allumiere, mentre i docenti del Comoprensivo erano in consiglio d’istituto. Per in circa 40 presenti si è trattato comunque di un incontro davvero interessante, grazie alla capacità del relatore di parlare di una materia tanto complessa usando un linguaggio semplice e comprensibile da tutti. E’ riuscito a catturare l’attenzione di tanti che ora sono davvero incuriositi sul suo lavoro.

Il relatore era il professor Maurizio Petrarca, responsabile Laboratorio Analisi del Movimento e Robotica · Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro e S.Marinella. A introdurlo il dottor Maurizio De Pascalis, a presentare Marika Compagnucci.

Presenti la presidente Fidapa Tolfa Giuseppina Esposito, la sindaca Stefania Bentivoglio e gli assessori tolfetani Tomasa Pala e Alessandro Tagliani e pure il sindaco di Allumiere Luigi Landi, la vice Marta Stampella e la delegata alle politiche giovanili Noemi Vernace.