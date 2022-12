Carminelli (Pd Tolfa): "Mozione approvata da mesi, ma il consiglio comunale dei ragazzi ancora non c'è" • Terzo Binario News

Qualche mese fa ho proposto una mozione per ripristinare il consiglio comunale dei ragazzi. Quella mozione è stata approvata all’unanimità dal consiglio.

Cosa che ho ho ritenuto estremamente positiva, ma che come spesso accade dalle nostre parti, rimane soltanto un bel gesto retorico che non ha seguito pratico.

Infatti, benché siano passati mesi, non abbiano ancora notizie da parte dei delegati e della Sindaca, su cosa si stia facendo per dare seguito al voto favorevole della mozione. Tutto, con questa maggioranza, finisce con il fumo negli occhi.

O magari non sono disposti a dare seguito alle proposte della minoranza.

Ma qualcuno dovrà pur farle, le proposte.

Vorrei ricordare l’ importanza e la necessità del fatto che i nostri giovani abbiano davvero coscienza della cosa pubblica e perché veramente si sentano non solo inclusi, ma imprescindibili nella vita sociale del paese che abitano, dando loro strumenti, coinvolgimento e fiducia.

L’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi ha lo scopo di diventare una palestra per sviluppare il senso critico, la propositività e la consapevolezza del bene comune che un giorno sarà loro dovere garantire.

Essendo inoltre un organo consultivo tenuto a mettere in atto delle iniziative autonome per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica del Comune; per informare i giovani sulle attività dell’ente locale e su quanto li riguarda da vicino (come per esempio i programmi comunitari per la gioventù); per elaborare progetti a livello locale, nazionale ed europeo in maniera autonoma o in collaborazione con associazioni, altri enti e organismi.

Inoltre questo potrebbe essere un buon modo per avere un domani persone giovani, motivate, formate e interessate al bene e al futuro della nostra comunità e magari sceglieranno di restare a vivere a Tolfa.

Vista l’importanza della cosa, in questi mesi la Regione Lazio ha addirittura promosso un bando che finanzia l’istituzione dei consigli comunali di ragazzi, giovani e bambini, ma che scadrà tra qualche giorno.

Un’altra occasione persa…se nessuno la prende in considerazione.

Così scrive il consigliere comunale d’opposizione a Tolfa, Sharon Carminelli, Pd.