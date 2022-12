Santa Marinella - Tolfa, allo stadio Fronti il derby mare-monti di Promozione • Terzo Binario News

Un derby fra Santa Marinella e Tolfa, comuni confinanti sì ma soprattutto un derby fra compagini che si conoscono bene, che vedono ex da una parte e dall’altra, che mette in palio punti preziosissimi per la rincorsa al vertice del girone A di Promozione.

Si gioca dalle 11 allo stadio Ivano Fronti, e la situazione da cui si parte è la seguente: i padroni di casa sono sesti con 17 punti e vengono da uno 0-0 in casa della Duepigrecoroma che grida vendetta; i collinari viaggiano sull’onda dell’entusiasmo per via del secondo posto – seppure in condominio con l’Aranova – con 21 punti, ad appena una lunghezza dalla capolista Ottavia. Dunque è scontro al vertice e saranno guai per chi lascerà i punti per strada.

Sul fronte rossoblù, dopo i diversi acquisti di giorni scorsi, è caduta un tegola seria: infatti mister Nicola Salipante ha perso fino a fine stagione il difensore De Angelis, vittima di una rottura del legamento crociato) e mancherà pure Gallitano. Dunque in retroguardia va scelto il partner di Caforio, che non sta benissimo, così come Tabarini. Entrambi però faranno un sforzo. «È una partita importante per entrambe ma non decisiva – dice il tecnico rossoblù – perché ci sono ancora tanti punti a disposizione. Arriviamo a questo incontro con l’amaro in bocca di domenica scorsa, ma consapevoli di voler far bene. Il pareggio? Non si firma mai prima di giocare».

Sul fronte collinare, Daniele Fracassa non tocca nulla rispetto alla formazione che domenica scorsa ha battuto il Fregene allo scoponi, tranne Roscioli (febbricitante) che viene sostituito al centro della difesa da Pappalardo. «Il pareggio non basta a nessuno anche per via di Ottavia-Borgo San Martino ma giochiamo senza tatticismi. Sono due compagini che si conoscono a menadito, mi l’aspetto una gara chiusa e attenta ma bella da giocare». Infine il classe Cristian Pasquini 2002 è passato all’Allumiere.