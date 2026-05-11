 “Road to BEST” approda a Civitavecchia il 15 maggio • Terzo Binario News

Focus sul futuro della portualità italiana

“Road to BEST” è il tour di incontri organizzato da Blue Media in avvicinamento al “BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show”, il summit biennale in programma a Genova dal 16 al 19 novembre 2026, che ambisce a diventare un punto di riferimento internazionale per la Blue Economy.

Nel pieno della ridefinizione degli equilibri logistici e commerciali del Mediterraneo, i porti tornano al centro delle strategie di sviluppo. In questo contesto, Civitavecchia si conferma uno snodo strategico di primaria importanza: porta marittima della Capitale e hub di riferimento per i collegamenti tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, dove traffico merci, mobilità passeggeri e turismo si intrecciano con le sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione.

L’incontro, dal titolo “Civitavecchia Gateway Mediterraneo – Autostrade del mare, merci e traffico passeggeri: strategie per la portualità del futuro”, si propone come un momento di confronto qualificato tra istituzioni, imprese e stakeholder sui principali driver di evoluzione del comparto, dalla crescita dei traffici allo sviluppo delle Autostrade del mare, fino alla transizione verso modelli logistici più efficienti e sostenibili.

Promosso da Blue Media in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il Forum riunirà i principali attori del settore per offrire una lettura aggiornata delle dinamiche in corso e delle prospettive di crescita del sistema portuale italiano, evidenziando il ruolo sempre più centrale del Mediterraneo negli scenari economici globali.

L’evento rappresenterà inoltre un’importante occasione di networking e dialogo tra pubblico e privato, con l’obiettivo di favorire la costruzione di una visione condivisa per uno sviluppo sostenibile e competitivo della portualità nazionale.

Di seguito il programma preliminare , in continuo aggiornamento al seguente link: https://events.blueconomy.com/ it/civitavecchia/

9:30 | Saluti istituzionali (apertura registrazioni dalle 9:00)

Marco Prendibene, Sindaco Comune di Civitavecchia

Cosimo Nicastro, Direttore Marittimo del Lazio e Comandante del Porto di Civitavecchia

10:00 | Video Intervista

Roberto Petri, Presidente di Assoporti

10:10 | Intervista 1:1

Raffaele Latrofa, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

10:25 | Il futuro dei porti e il ruolo di territori e politica

Moderatori: Francesco Ferrari e Simone Gallotti (Blueconomy)

Marietta Tidei, Consigliera Regionale – Regione Lazio

Roberto Morassut, Deputato della Repubblica Italiana

11:00 | I Sessione – Asset strategici e sviluppo: la centralità dei porti di Roma nel mercato globale

Moderatrice: Cristina Gazzellini (Il Messaggero)

John Portelli, General Manager – Roma Cruise Terminal

Alessandro Carollo, Associate Vice President, Government Relations – Royal Caribbean Group

Francesco Galietti, Director – CLIA Italy

Vincenzo Poerio, CEO – Tankoa Yachts

12:00 | II Sessione – Rotte Blu e sostenibilità: la nuova frontiera della logistica

Moderatori: Francesco Ferrari e Simone Gallotti (Blueconomy)

Achille Onorato, CEO – Moby Group

Matteo Catani, Amministratore Delegato – GNV

Gaudenzio Parenti, Direttore Generale – Associazione Nazionale Imprese Portuali (ANCIP)

13:00 | Conclusioni e networking light lunch