 “Road to BEST” approda a Civitavecchia il 15 maggio • Terzo Binario News

Focus sul futuro della portualità italiana
“Road to BEST” è il tour di incontri organizzato da Blue Media in avvicinamento al “BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show”, il summit biennale in programma a Genova dal 16 al 19 novembre 2026, che ambisce a diventare un punto di riferimento internazionale per la Blue Economy.
Nel pieno della ridefinizione degli equilibri logistici e commerciali del Mediterraneo, i porti tornano al centro delle strategie di sviluppo. In questo contesto, Civitavecchia si conferma uno snodo strategico di primaria importanza: porta marittima della Capitale e hub di riferimento per i collegamenti tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, dove traffico merci, mobilità passeggeri e turismo si intrecciano con le sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione.
L’incontro, dal titolo “Civitavecchia Gateway Mediterraneo – Autostrade del mare, merci e traffico passeggeri: strategie per la portualità del futuro”, si propone come un momento di confronto qualificato tra istituzioni, imprese e stakeholder sui principali driver di evoluzione del comparto, dalla crescita dei traffici allo sviluppo delle Autostrade del mare, fino alla transizione verso modelli logistici più efficienti e sostenibili.
Promosso da Blue Media in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il Forum riunirà i principali attori del settore per offrire una lettura aggiornata delle dinamiche in corso e delle prospettive di crescita del sistema portuale italiano, evidenziando il ruolo sempre più centrale del Mediterraneo negli scenari economici globali.
L’evento rappresenterà inoltre un’importante occasione di networking e dialogo tra pubblico e privato, con l’obiettivo di favorire la costruzione di una visione condivisa per uno sviluppo sostenibile e competitivo della portualità nazionale.
Di seguito il programma preliminare, in continuo aggiornamento al seguente link: https://events.blueconomy.com/
9:30 | Saluti istituzionali (apertura registrazioni dalle 9:00)
Marco Prendibene, Sindaco Comune di Civitavecchia
Cosimo Nicastro, Direttore Marittimo del Lazio e Comandante del Porto di Civitavecchia
10:00 | Video Intervista
Roberto Petri, Presidente di Assoporti
10:10 | Intervista 1:1
Raffaele Latrofa, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
10:25 | Il futuro dei porti e il ruolo di territori e politica
Moderatori: Francesco Ferrari e Simone Gallotti (Blueconomy)
Marietta Tidei, Consigliera Regionale – Regione Lazio
Roberto Morassut, Deputato della Repubblica Italiana
11:00 | I Sessione – Asset strategici e sviluppo: la centralità dei porti di Roma nel mercato globale
Moderatrice: Cristina Gazzellini (Il Messaggero)
John Portelli, General Manager – Roma Cruise Terminal
Alessandro Carollo, Associate Vice President, Government Relations – Royal Caribbean Group
Francesco Galietti, Director – CLIA Italy
Vincenzo Poerio, CEO – Tankoa Yachts
12:00 | II Sessione – Rotte Blu e sostenibilità: la nuova frontiera della logistica
Moderatori: Francesco Ferrari e Simone Gallotti (Blueconomy)
Achille Onorato, CEO – Moby Group
Matteo Catani, Amministratore Delegato – GNV
Gaudenzio Parenti, Direttore Generale – Associazione Nazionale Imprese Portuali (ANCIP)
13:00 | Conclusioni e networking light lunch