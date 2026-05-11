Le Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana a Civitavecchia • Terzo Binario News

La fase regionale ha visto protagonisti gli studenti delle scuole superiori del Lazio: le squadre, formate da ragazzi che hanno appreso le tecniche di primo intervento a scuola, si sono sfidate in scenari realistici dislocati in diversi luoghi della città

Si è svolta domenica 11 maggio, a Civitavecchia, la fase regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana: una giornata intensa che ha visto protagonisti gli studenti delle classi quarte delle scuole superiori del Lazio, impegnati in simulazioni di intervento su scenari realistici e complessi distribuiti in diversi punti della città.

La giornata si è aperta con l’accoglienza delle squadre partecipanti e la preparazione nelle postazioni operative, per proseguire con le prove di simulazione che hanno messo alla prova le competenze acquisite in aula. L’evento ha attirato l’attenzione dell’intera comunità: la città è stata animata dalla presenza degli studenti e da una suggestiva “marea rossa” formata dagli oltre 200 volontari della Croce Rossa che hanno reso possibile l’organizzazione della manifestazione.

Nel pomeriggio si è svolta la cerimonia di premiazione: al primo posto si è classificata la squadra dell’I.I.S. Giorgi – Woolf di Roma, che accede alla fase nazionale della competizione, in programma a Bolzano il prossimo 30 maggio.

Il Presidente della Croce Rossa di Civitavecchia, Roberto Petteruti, ha espresso la propria gratitudine: «Ringrazio il Comune di Civitavecchia e tutti gli Enti che hanno creduto in questo progetto fin dall’inizio, e grazie ai quali è stato possibile realizzare un evento così coinvolgente e significativo per tutta la città. Un ringraziamento speciale va agli oltre 200 volontari che, con il loro impegno, hanno dato vita a una giornata di grande valore umano e formativo.»

Il Sindaco Marco Piendibene ha sottolineato il significato civico dell’iniziativa: «Ospitare la fase regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso è motivo di orgoglio per Civitavecchia. Vedere tanti giovani impegnati ad apprendere competenze che possono salvare vite umane è il segnale più bello di una comunità che investe sul futuro. La Croce Rossa ha dimostrato ancora una volta di essere un pilastro fondamentale del tessuto sociale della nostra città, e l’Amministrazione sarà sempre al loro fianco.»

L’Assessore all’istruzione Stefania Tinti ha evidenziato la valenza educativa della manifestazione: «Iniziative come questa dimostrano che la scuola e il volontariato possono dialogare in modo straordinariamente efficace. Ragazzi che imparano a soccorrere, a coordinarsi, a non perdere la testa nelle emergenze: sono competenze che vanno ben oltre il primo soccorso e formano cittadini consapevoli e responsabili. Siamo felici che Civitavecchia abbia potuto essere la cornice di questa bella giornata.»