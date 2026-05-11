 Ater, dalla Regione fondi per Civitavecchia e Ladispoli • Terzo Binario News

Ater, dalla Regione fondi per Civitavecchia e Ladispoli

Mag 11, 2026 | Civitavecchia, Ladispoli, Politica, Regione Lazio

ater civitavecchia

Più di 44 milioni di euro assegnati alle Ater del Lazio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica e sociale e di riqualificazione energetica e ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato, nell’ambito del PR Lazio FESR 2021-27- obiettivo di policy “Housing”, la delibera con la quale vengono assegnati 44.200.000 euro.

Con questo provvedimento si mira a sopperire alla mancanza di alloggi a prezzi accessibili, superando, nello stesso tempo, situazioni di degrado sociale e marginalità urbana, assicurando, inoltre, un’equa ripartizione per tutte le Ater del Lazio, alla luce dello stato di avanzamento delle proposte progettuali presentate ed in proporzione al numero di alloggi esistenti.

Alle diverse ATER sono stati ripartiti 28.5 milioni, come di seguito:

ATERIMPORTO
ATER PROVINCIA DI ROMA€ 8.825.000,00
ATER LATINA€ 6.686.062,38
ATER RIETI€ 2.460.000,00
ATER COMPRENSORIO CIVITAVECCHIA€ 467.982,00
ATER FROSINONE€ 10.060.955,62
Totale€ 28.500.000,00

Inoltre, l’importo di 15.700.000 euro è stato destinato all’ATER Roma per interventi urgenti nel Comprensorio Tor Sapienza, che presenta situazioni di particolare criticità per la sicurezza dei cittadini, già cofinanziato con risorse regionali per 7.000.000 di euro

Pertanto, sono complessivamente destinate agli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli immobili residenziali pubblici di proprietà delle ATER risorse pari ad 44.200.000 euro come di seguito riportato;

ATER PROVINCIA DI ROMA
TIVOLI – TERME CONTRATTO DI QUARTIERE BORGONUOVOrealizzazione 12 nuovi alloggi e locali, manutenzione straordinaria edifici esistenti1.000.000,00
MONTEROTONDO VIA A. MORO, 20-24/VIA MARTIRI VIA FANI, 11intervento di efficientamento energetico. integrazione risorse per la conclusione dell’intervento PINQUA450.000,00
LADISPOLI PIANO DI ZONA FASCIA AURELIAcompletamento di intervento di nuova costruzione di n. 7 alloggi950.000,00
POMEZIA VIA SINGENinterventi di abbattimento barriere architettoniche e nuovi impianti1.550.000,00
ARDEA VIA DEI FENICOTTERI DA CIV 1 A 17 E DA CIV 8 A 16riqualificazione e efficientamento energetico4.875.000,00
TOTALE8.825.000,00
ATER PROVINCIA DI LATINA
Cisterna lotto 7 sc. B via Poli 4interventi di efficientamento energetico, ABA1.288.197,17
Fondi lotto 17 sc. A via Lazio 14interventi di efficientamento energetico, ABA770.059,65
Formia Lotto 2C sc. B via Condotto 25interventi di efficientamento energetico, ABA733.162,70
Norma lotto 3 sc. A-B via dei Colli 16-18interventi di efficientamento energetico, ABA917.886,66
Sezze lotto 2 sc. A-B via Bari 51interventi di efficientamento energetico, ABA877.846,40
Latina lotto 2C scA-B-C via Terenziointerventi di efficientamento energetico2.098.909,80
TOTALE6.686.062,38
ATER PROVINCIA DI RIETI
COMUNE DI RIETI VIA SFORZA 2-2Aintervento di efficientamento energetico1.310.000,00
COMUNE DI GRECCIO (n. 3 edifici) VIA LIMITI SUD, N. 14A-14B-14Cintervento di efficientamento energetico1.150.000,00
TOTALE2.460.000,00
ATER COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA
COMUNE DI CIVITAVECCHIARiqualificazione di alloggi sfitti      467.982,00
ATER PROVINCIA DI FROSINONE
CEPRANO, VIA PADRE D. PASSIONISTAinterventi di riqualificazione energetica di n. 72 alloggi3.572.720,32
PONTECORVO, VIALE DANTE 2, 4interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico n. 76 alloggi4.487.040,66
ALLOGGI FASE 1 COMUNI DIVERSIinterventi di riqualificazione di n. 36 alloggi sfitti1.660.923,15
ALLOGGI FASE 2 COMUNI DIVERSIinterventi di riqualificazione di alloggi sfitti340.235,30
TOTALE10.060.919,43
ATER ROMA
COMUNE DI ROMARiqualificazione Comprensorio Tor Sapienza15.700.000,00

Complessivamente tutti gli interventi programmati coinvolgono centinaia di alloggi e tutti gli interventi saranno in grado di essere avviati entro l’anno in corso e conclusi nei termini previsti dal Programma di finanziamento, essendo tutti dotati del PFTE ovvero della progettazione esecutiva