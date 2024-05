Riaprono le Sabbie Nere, la spiaggia per nudisti e amanti dei cani • Terzo Binario News

Con la prossima riapertura delle Sabbie Nere , uno dei tratti più suggestivi e ancora incontaminati del nostro litorale , tornano, come nell’ estate passata, i tratti di spiaggia libera dedicata ai naturisti e agli amanti dei cani.

Si rinnova dunque una iniziativa, che già negli ultimi anni, aveva riscosso grandissimi consensi sia tra i possessori dei cani, che dagli amanti della tintarella integrale, ovvero i nudisti che seguono anche uno stile di vita dedito, per l’appunto, al rispetto della natura.

Si conta che in Europa i seguaci del naturismo siano oltre 17 milioni di persone e una comunità sempre più numerosa risiede anche nel Lazio. Dopo la storica spiaggia di Capocotta, le Sabbie Nere di Santa Severa rappresentano ormai un punto di ritrovo sempre più ricercato.

“Anche questa categoria di bagnanti molto affezionata ai nostri lidi- afferma il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei- ha molto apprezzato al possibilità di poter usufruire di un’ area delimitata a loro dedicata dove, ovviamente, non sarà concesso nessun tipo di esibizionismo, ma solo la pratica del nudismo. Il tutto senza arrecare disagio, agli altri frequentatori della spiaggia”.

Con due diverse ordinanze, già pubblicate all’albo, l’amministrazione ha di nuovo, autorizzato la delimitazioni di due arenili all’interno delle Sabbie Nere e allestire la Bau Beach e la spiaggia riservata ai nudisti. Considerato che le spiagge libere sono particolarmente affollate, e che nel periodo estivo è ampiamente motivata e condivisibile la limitazione dell’accesso dei cani sugli arenili, è stato necessario adottare un provvedimento che di fatto destina parte della spiaggia libera denominata all’ accesso anche dei fedeli amici a quattro zampe che moltissimi bagnanti ormai portare con se anche in riva al mare.

Ai padroni di questa categoria di turisti a 4 zampe , ovviamente è demandato l’obbligo di accudire l’animale ed evitare che disturbi la quiete pubblica. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina. Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario che dovrà essere munito di paletta e raccoglitore, ma anche di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare per accedere all’area sulla spiaggia. Gli animali potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona indicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario. Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani con regolare documentazione sanitaria, ed essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, sarà cura dei bagnanti creare zone d’ombra, e provvedere alla fornitura di acqua per dissetarlo.

“Allo stesso modo torneremo ad inaugurare l’area direi storica riservata ai nudisti- prosegue il sindaco- che avranno anche loro a disposizione un tratto dell’ arenile che si estende a sud del Castello di Santa Severa. L’utilizzo dell’area però sarà consentito dalle ore nove del mattino alle 19. Siamo certi che in questo modo siamo riusciti a soddisfare le richieste di tanti turisti e villeggianti delle nostre località balneari” .

La nota stampa del sindaco Avv. Pietro Tidei