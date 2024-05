Parcheggi a Santa Marinella, ecco vie e zone che tornano gratis • Terzo Binario News

Come già annunciato, è in atto una razionalizzazione delle aree di sosta e pertanto si è proceduto ad apportare alcune importanti modifiche.

In primo luogo sono stati tolti gli stalli a pagamento, esattamente come era stato richiesto da molti cittadini in alcune zone periferiche e stabilmente abitate e anche nei pressi di alcuni studi medici di via Rucellai dove tutti i pazienti giustamente non dovranno più pagare il ticket.

“Le modifiche nello specifico – fa sapere l’assessore alla viabilità Andrea Amanati – prevedono la revoca della disciplina di pagamento per le sosta pagamento nelle seguenti zone

Zona 1

via Aurelia – tratto di strada compreso tra via E.Fermi e via A.Volta

via Enrico Fermi

via Alessandro Volta

via Aurelia tratto compreso tra Via Cavour e via Nino Bixio

Zona 2

via Flaminia Odescalchi tratto compreso tra via Catone e via del Carmelo

via Rucellai tratto compreso tra via Castronovo e via Punico

Zona 3 (S.Severa)

via degli Albizi

via dei Conti di Galeria

Nello stesso tempo invece sono state inserite le seguenti aree oggetto di nuova istituzione della disciplina di pagamento :

Zona 2

parcheggio area ex fungo, a pagamento SOLTANTO nelle giornate del sabato, domenica e festivi. Perciò dal lunedì al venerdi l’area dì resta libero. E questo fino al 30 settembre.

via Aurelia lato mare altezza civico 316 (la sirenetta)

via Rucellai lato Roma tratto compreso tra i civici 2 e 4

via Rucellai lato mare tratto compreso tra i civici 6 e 14

lungomare Marconi tratto lato mare in corrispondenza incrocio via Battisti.

Inoltre, con l’apertura con ordinanza sindacale dell’area di parcheggio ex Lucciola per il periodo estivo, fino al 30 settembre si avrà una maggiore disponibilità di posti auto gratuiti nella zona centrale della città. Resta confermato che le auto ibride pagano il parcheggio, al contrario sono esenti dal pagamento i diversamente abili provvisti di regolare tagliando.